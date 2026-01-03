НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп: САЩ ще поемат управлението на Венецуела до „безопасен политически преход“ след залавянето на Мадуро

          0
          42
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще „поемат управлението“ на Венецуела, докато бъде осъществен „безопасен политически преход“, след мащабна американска военна операция, при която венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени в Каракас.

          - Реклама -

          Тръмп потвърди, че по време на операцията Вашингтон умишлено е прекъснал електрозахранването в столицата. „Беше тъмно. Осветлението на Каракас в голяма степен беше изключено заради определени възможности, с които разполагаме“, заяви той на пресконференция в резиденцията си „Мар-а-Лаго“ във Флорида. Американският президент публикува и снимка на Мадуро на борда на военния кораб USS Iwo Jima, на която венецуелският лидер е с превръзка на очите, белезници и шумоизолиращи слушалки.

          Тръмп определи операцията като напълно успешна, подчертавайки, че няма загинали американски военнослужещи и не е загубена военна техника. По думите му са били ангажирани значителни военни ресурси, включително множество самолети, хеликоптери и голям брой военнослужещи. Той добави, че САЩ са били подготвени за втора атака, но след залавянето на Мадуро и съпругата му тя „вероятно вече не е необходима“.

          Операцията е носела кодовото име **Operation Absolute Resolve („Абсолютна решителност“) **, съобщи председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ ген. Дан Кейн. По думите му тя е била „дискретна, прецизна и проведена в най-тъмните часове на 2 януари“, след месеци планиране и репетиции. Кейн уточни, че при нощния рейд в Каракас са били използвани над 150 самолета, излитащи от различни точки в Западното полукълбо, като подчерта, че подобна мисия може да бъде осъществена единствено от американските въоръжени сили.

          Според американската страна Мадуро и съпругата му са се предали и са били задържани от Министерството на правосъдието на САЩ с подкрепата на армията, без човешки жертви. В момента Мадуро се намира на борда на USS Iwo Jima и пътува към Ню Йорк, като се очаква кратка спирка във военната база на САЩ в залива Гуантанамо за ускоряване на трансфера.

          Междувременно федерални прокурори в САЩ повдигнаха обвинения срещу **Мадуро, Силия Флорес и пълнолетния им син Николас Ернесто Мадуро Гера („Принца“) **. Според 25-страничен обвинителен акт те са обвинени в заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства, както и заговор за наркотероризъм. Главният прокурор Пам Бонди заяви, че обвиняемите „скоро ще се изправят пред пълния гняв на американското правосъдие“.

          Тръмп отхвърли възможността Мария Корина Мачадо да оглави временно управлението на Венецуела, заявявайки, че тя „няма подкрепата и уважението в страната“ за подобна роля. По думите му Вашингтон работи с бившия вицепрезидент на сваления Мадуро.

          Държавният секретар Марко Рубио съобщи, че Мадуро е получил „многократни, изключително щедри предложения“ да се оттегли, но е отказал. „Той имаше множество възможности да намери изход, но предпочете да се държи безразсъдно“, заяви Рубио, подчертавайки, че венецуелският лидер е „беглец от американското правосъдие“ и нелегитимен президент с обявена награда от 50 млн. долара. Тръмп добави, че Мадуро е опитал да преговаря в последния момент, но Вашингтон е отказал.

          На този фон Тръмп отправи предупреждение към колумбийския президент Густаво Петро, заявявайки: „Той произвежда кокаин и го изпращат в Съединените щати, така че трябва да внимава какво прави“. Рубио се изказа в сходен тон.

          Президентът на Колумбия Густаво Петро определи действията на Вашингтон като „посегателство срещу суверенитета“ на Латинска Америка и предупреди, че те ще доведат до хуманитарна криза.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще „поемат управлението“ на Венецуела, докато бъде осъществен „безопасен политически преход“, след мащабна американска военна операция, при която венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени в Каракас.

          - Реклама -

          Тръмп потвърди, че по време на операцията Вашингтон умишлено е прекъснал електрозахранването в столицата. „Беше тъмно. Осветлението на Каракас в голяма степен беше изключено заради определени възможности, с които разполагаме“, заяви той на пресконференция в резиденцията си „Мар-а-Лаго“ във Флорида. Американският президент публикува и снимка на Мадуро на борда на военния кораб USS Iwo Jima, на която венецуелският лидер е с превръзка на очите, белезници и шумоизолиращи слушалки.

          Тръмп определи операцията като напълно успешна, подчертавайки, че няма загинали американски военнослужещи и не е загубена военна техника. По думите му са били ангажирани значителни военни ресурси, включително множество самолети, хеликоптери и голям брой военнослужещи. Той добави, че САЩ са били подготвени за втора атака, но след залавянето на Мадуро и съпругата му тя „вероятно вече не е необходима“.

          Операцията е носела кодовото име **Operation Absolute Resolve („Абсолютна решителност“) **, съобщи председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ ген. Дан Кейн. По думите му тя е била „дискретна, прецизна и проведена в най-тъмните часове на 2 януари“, след месеци планиране и репетиции. Кейн уточни, че при нощния рейд в Каракас са били използвани над 150 самолета, излитащи от различни точки в Западното полукълбо, като подчерта, че подобна мисия може да бъде осъществена единствено от американските въоръжени сили.

          Според американската страна Мадуро и съпругата му са се предали и са били задържани от Министерството на правосъдието на САЩ с подкрепата на армията, без човешки жертви. В момента Мадуро се намира на борда на USS Iwo Jima и пътува към Ню Йорк, като се очаква кратка спирка във военната база на САЩ в залива Гуантанамо за ускоряване на трансфера.

          Междувременно федерални прокурори в САЩ повдигнаха обвинения срещу **Мадуро, Силия Флорес и пълнолетния им син Николас Ернесто Мадуро Гера („Принца“) **. Според 25-страничен обвинителен акт те са обвинени в заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства, както и заговор за наркотероризъм. Главният прокурор Пам Бонди заяви, че обвиняемите „скоро ще се изправят пред пълния гняв на американското правосъдие“.

          Тръмп отхвърли възможността Мария Корина Мачадо да оглави временно управлението на Венецуела, заявявайки, че тя „няма подкрепата и уважението в страната“ за подобна роля. По думите му Вашингтон работи с бившия вицепрезидент на сваления Мадуро.

          Държавният секретар Марко Рубио съобщи, че Мадуро е получил „многократни, изключително щедри предложения“ да се оттегли, но е отказал. „Той имаше множество възможности да намери изход, но предпочете да се държи безразсъдно“, заяви Рубио, подчертавайки, че венецуелският лидер е „беглец от американското правосъдие“ и нелегитимен президент с обявена награда от 50 млн. долара. Тръмп добави, че Мадуро е опитал да преговаря в последния момент, но Вашингтон е отказал.

          На този фон Тръмп отправи предупреждение към колумбийския президент Густаво Петро, заявявайки: „Той произвежда кокаин и го изпращат в Съединените щати, така че трябва да внимава какво прави“. Рубио се изказа в сходен тон.

          Президентът на Колумбия Густаво Петро определи действията на Вашингтон като „посегателство срещу суверенитета“ на Латинска Америка и предупреди, че те ще доведат до хуманитарна криза.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Рубио: Правителството в Куба трябва да е притеснено след залавянето на Мадуро

          Красимир Попов -
          Кубинското правителство трябва да се тревожи след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Изказването беше направено...
          Война

          САЩ повдигнаха тежки обвинения срещу Николас Мадуро, съпругата му и сина му за наркотрафик и наркотероризъм

          Красимир Попов -
          Федералните прокурори на САЩ обвиниха лидера на Венецуела Николас Мадуро, съпругата му Силия Флорес и пълнолетния му син Николас Ернесто Мадуро Гера в трафик...
          Политика

          Дахер Фарид Дахер: „Наркотиците са само претекст – САЩ се целят в петрола, но забравиха да дават, докато грабят“

          Телевизия Евроком -
          В остър геополитически анализ Дахер Фарид Дахер разобличава двойните стандарти на американската външна политика спрямо Венецуела и Иран, припомняйки историческите връзки на американския елит...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions