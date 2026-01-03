Тръмп: САЩ ще поемат управлението на Венецуела до „безопасен политически преход“ след залавянето на Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще „поемат управлението“ на Венецуела, докато бъде осъществен „безопасен политически преход“, след мащабна американска военна операция, при която венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха заловени в Каракас.

Тръмп потвърди, че по време на операцията Вашингтон умишлено е прекъснал електрозахранването в столицата. „Беше тъмно. Осветлението на Каракас в голяма степен беше изключено заради определени възможности, с които разполагаме“, заяви той на пресконференция в резиденцията си „Мар-а-Лаго“ във Флорида. Американският президент публикува и снимка на Мадуро на борда на военния кораб USS Iwo Jima, на която венецуелският лидер е с превръзка на очите, белезници и шумоизолиращи слушалки.

Тръмп определи операцията като напълно успешна, подчертавайки, че няма загинали американски военнослужещи и не е загубена военна техника. По думите му са били ангажирани значителни военни ресурси, включително множество самолети, хеликоптери и голям брой военнослужещи. Той добави, че САЩ са били подготвени за втора атака, но след залавянето на Мадуро и съпругата му тя „вероятно вече не е необходима“.

Операцията е носела кодовото име **Operation Absolute Resolve („Абсолютна решителност“) **, съобщи председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ ген. Дан Кейн. По думите му тя е била „дискретна, прецизна и проведена в най-тъмните часове на 2 януари“, след месеци планиране и репетиции. Кейн уточни, че при нощния рейд в Каракас са били използвани над 150 самолета, излитащи от различни точки в Западното полукълбо, като подчерта, че подобна мисия може да бъде осъществена единствено от американските въоръжени сили.

Според американската страна Мадуро и съпругата му са се предали и са били задържани от Министерството на правосъдието на САЩ с подкрепата на армията, без човешки жертви. В момента Мадуро се намира на борда на USS Iwo Jima и пътува към Ню Йорк, като се очаква кратка спирка във военната база на САЩ в залива Гуантанамо за ускоряване на трансфера.

Междувременно федерални прокурори в САЩ повдигнаха обвинения срещу **Мадуро, Силия Флорес и пълнолетния им син Николас Ернесто Мадуро Гера („Принца“) **. Според 25-страничен обвинителен акт те са обвинени в заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства, както и заговор за наркотероризъм. Главният прокурор Пам Бонди заяви, че обвиняемите „скоро ще се изправят пред пълния гняв на американското правосъдие“.

Тръмп отхвърли възможността Мария Корина Мачадо да оглави временно управлението на Венецуела, заявявайки, че тя „няма подкрепата и уважението в страната“ за подобна роля. По думите му Вашингтон работи с бившия вицепрезидент на сваления Мадуро.

Държавният секретар Марко Рубио съобщи, че Мадуро е получил „многократни, изключително щедри предложения“ да се оттегли, но е отказал. „Той имаше множество възможности да намери изход, но предпочете да се държи безразсъдно“, заяви Рубио, подчертавайки, че венецуелският лидер е „беглец от американското правосъдие“ и нелегитимен президент с обявена награда от 50 млн. долара. Тръмп добави, че Мадуро е опитал да преговаря в последния момент, но Вашингтон е отказал.

На този фон Тръмп отправи предупреждение към колумбийския президент Густаво Петро, заявявайки: „Той произвежда кокаин и го изпращат в Съединените щати, така че трябва да внимава какво прави“. Рубио се изказа в сходен тон.

Президентът на Колумбия Густаво Петро определи действията на Вашингтон като „посегателство срещу суверенитета“ на Латинска Америка и предупреди, че те ще доведат до хуманитарна криза.