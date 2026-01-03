НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп защити помилването на бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес

          0
          15
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити решението си да помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, осъден по обвинения за наркотрафик, като заяви, че той е бил преследван „изключително несправедливо“, предаде CNN.

          - Реклама -

          Коментарите на Тръмп бяха направени по време на пресконференция след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от Съединените щати, за когото администрацията посочи, че ще бъде изправен пред обвинения, свързани с наркотици и оръжия.

          В отговор на въпрос на журналист каква е разликата между обстоятелствата, довели до помилването на Ернандес, и тези около задържането на Мадуро, Тръмп заяви, че човекът, когото е помилвал, е бил третиран по същия начин, по който администрацията на Джо Байдън се е отнесла към него самия, като добави, че Ернандес е бил подложен на „много несправедливо преследване“.

          Хуан Орландо Ернандес, който оглавяваше Хондурас в периода 2014–2022 г., беше признат за виновен през 2024 г. и осъден от американски съдия на 45 години затвор, както и на глоба от 8 милиона долара за престъпления, свързани с наркотрафик.

          Тръмп помилва Ернандес в началото на декември, което предизвика остри критики както от републиканци, така и от демократи в Конгреса, като част от тях изразиха недоумение от решението на фона на усилията на администрацията за борба с трафика на наркотици.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити решението си да помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, осъден по обвинения за наркотрафик, като заяви, че той е бил преследван „изключително несправедливо“, предаде CNN.

          - Реклама -

          Коментарите на Тръмп бяха направени по време на пресконференция след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от Съединените щати, за когото администрацията посочи, че ще бъде изправен пред обвинения, свързани с наркотици и оръжия.

          В отговор на въпрос на журналист каква е разликата между обстоятелствата, довели до помилването на Ернандес, и тези около задържането на Мадуро, Тръмп заяви, че човекът, когото е помилвал, е бил третиран по същия начин, по който администрацията на Джо Байдън се е отнесла към него самия, като добави, че Ернандес е бил подложен на „много несправедливо преследване“.

          Хуан Орландо Ернандес, който оглавяваше Хондурас в периода 2014–2022 г., беше признат за виновен през 2024 г. и осъден от американски съдия на 45 години затвор, както и на глоба от 8 милиона долара за престъпления, свързани с наркотрафик.

          Тръмп помилва Ернандес в началото на декември, което предизвика остри критики както от републиканци, така и от демократи в Конгреса, като част от тях изразиха недоумение от решението на фона на усилията на администрацията за борба с трафика на наркотици.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Макрон: Венецуелският народ вече е свободен след залавянето на Мадуро

          Красимир Попов -
          Венецуелският народ вече е свободен от диктатурата на Николас Мадуро и може само да се радва.Това написа в социалната мрежа X френският президент Еманюел...
          Политика

          Рубио: Правителството в Куба трябва да е притеснено след залавянето на Мадуро

          Красимир Попов -
          Кубинското правителство трябва да се тревожи след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Изказването беше направено...
          Политика

          Тръмп: САЩ ще поемат управлението на Венецуела до „безопасен политически преход“ след залавянето на Мадуро

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще „поемат управлението“ на Венецуела, докато бъде осъществен „безопасен политически преход“, след мащабна американска военна...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions