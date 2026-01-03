Тръмп защити помилването на бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити решението си да помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, осъден по обвинения за наркотрафик, като заяви, че той е бил преследван „изключително несправедливо“, предаде CNN.

Коментарите на Тръмп бяха направени по време на пресконференция след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от Съединените щати, за когото администрацията посочи, че ще бъде изправен пред обвинения, свързани с наркотици и оръжия.

В отговор на въпрос на журналист каква е разликата между обстоятелствата, довели до помилването на Ернандес, и тези около задържането на Мадуро, Тръмп заяви, че човекът, когото е помилвал, е бил третиран по същия начин, по който администрацията на Джо Байдън се е отнесла към него самия, като добави, че Ернандес е бил подложен на „много несправедливо преследване“.

Хуан Орландо Ернандес, който оглавяваше Хондурас в периода 2014–2022 г., беше признат за виновен през 2024 г. и осъден от американски съдия на 45 години затвор, както и на глоба от 8 милиона долара за престъпления, свързани с наркотрафик.

Тръмп помилва Ернандес в началото на декември, което предизвика остри критики както от републиканци, така и от демократи в Конгреса, като част от тях изразиха недоумение от решението на фона на усилията на администрацията за борба с трафика на наркотици.