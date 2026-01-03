Ураганен вятър със 120 км/ч удари Враца, общината призовава хората да не излизат

Във Враца вече няколко часа духа ураганен вятър с пориви над 120 км/ч, който причини сериозни щети на територията на града. Има десетки паднали електрически стълбове, скъсани кабели, счупени дървета, както и хвърчащи ламарини и керемиди, които създават пряка опасност за живота и здравето на хората.

От Община Враца отправиха спешен призив към жителите да останат по домовете си, тъй като обстановката навън е изключително опасна.

Кризисният щаб на общината е в пълен състав и координира всички действия на терен. В момента работят екипи на Гражданска защита, БКС, полицията, общинския инспекторат, както и служители на администрацията. Те реагират на постъпилите сигнали и предприемат мерки за обезопасяване и отстраняване на опасни обекти.

Сигнали от граждани се приемат на дежурния телефон: 088 511 8857.