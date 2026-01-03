НА ЖИВО
          Ураганен вятър със 120 км/ч удари Враца, общината призовава хората да не излизат

          Дамяна Караджова
          Във Враца вече няколко часа духа ураганен вятър с пориви над 120 км/ч, който причини сериозни щети на територията на града. Има десетки паднали електрически стълбове, скъсани кабели, счупени дървета, както и хвърчащи ламарини и керемиди, които създават пряка опасност за живота и здравето на хората.

          От Община Враца отправиха спешен призив към жителите да останат по домовете си, тъй като обстановката навън е изключително опасна.

          Кризисният щаб на общината е в пълен състав и координира всички действия на терен. В момента работят екипи на Гражданска защита, БКС, полицията, общинския инспекторат, както и служители на администрацията. Те реагират на постъпилите сигнали и предприемат мерки за обезопасяване и отстраняване на опасни обекти.

          Сигнали от граждани се приемат на дежурния телефон: 088 511 8857.

          - Реклама -

          Аномалия: Затопляне, силен вятър, но и сняг утре Аномалия: Затопляне, силен вятър, но и сняг утре

          Политика

          Борисов: България никога не е била по-богата, по покупателна способност сме пред Гърция и Румъния

          Екип Евроком -
          Твърдението, че България е най-бедната страна в Европейския съюз, вече не отговаря на истината според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В интервю пред Явор...
          Икономика

          НАП и КЗП затягат контрола: Санкции за търговци заради спекула с еврото

          Владимир Висоцки -
          Националната агенция за приходите (НАП) активизира надзора над търговската мрежа в страната във връзка с въвеждането на единната европейска валута. Според информация на „Нова...
          Правосъдие

          Съдът остави за постоянно в ареста обвиняемия за жестокото убийство в кв. „Надежда“

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 35-годишния Валентин Василев. Той е привлечен като обвиняем за убийството на Петрана...

