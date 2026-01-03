Уулвърхямптън дочака своята първа победа във Висшата лига

Последният във Висшата лига – Уулвърхамптън, дочака първата си победа за сезона. „Вълците“ сразиха с 3:0 у дома Уест Хем . Успехът бе осигурен още през първото полувреме, когато паднаха и трите гола.

Така отборът на Роб Едуардс сложи край на кошмарната серия без успех. Уулвс остава на последното място с шест точки. Положението на Уест Хем също не е розово, като „чуковете“ са без победа в последните 9 мача и са в зоната на изпадащите с 14 точки.

„Вълците“ започнаха много силно двубоя и поведоха още в 4-ата минута. Хий-Чан Хуан проби отляво и пусна пас към Йон Ариас, който засече в мрежата на Алфонс Ареола – 1:0 за Уулвс. Домакините удвоиха аванса си в 31-вата минута, когато получиха дузпа за Сунгути Магаса срещу Матеус Мане. От бялата точка Хуан бе безпогрешен и вкара за 2:0. В 38-ата минута Ареола трябваше да спасява опасен удар с глава на Толу Арокодаре. Френският страж на Уест Хем обаче нямаше какво да направи няколко минути по-късно, когато Матеус Мане с красив удар от дистанция направи разгрома на „чуковете“ пълен – 3:0 за Уулвс.



През втората част мачът откровено се доиграваше, а домакините направиха нови пропуски, дело на Уго Буено и Йорген Странд Ларсен. В крайна сметка резултатът остана непроменен и „вълците“ се поздравиха с първия си успех в първенството.