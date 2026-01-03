НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Ванс с първи коментар след залавянето на Мадуро

          1
          78
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в събота, че Венецуела е пренебрегнала всички предложения за постигане на споразумение, отправени от администрацията на Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          По думите му заловеният венецуелски лидер Николас Мадуро е бил:

          „последният човек, който е разбрал, че президентът Тръмп наистина мисли това, което казва“.

          „Компромиси имаше, условията бяха ясни“

          В публикация в социалната мрежа X Джей Ди Ванс подчерта, че Белият дом е предложил множество компромиси, но е поставил недвусмислени условия.

          Tръмп обяви мащабен удар срещу Венецуела и твърди: Мадуро е заловен Tръмп обяви мащабен удар срещу Венецуела и твърди: Мадуро е заловен

          „Президентът предложи множество компромиси, но беше много ясен през целия процес: трафикът на наркотици трябва да спре и откраднатият петрол трябва да бъде върнат в Съединените щати“, написа Ванс.

          САЩ: Мадуро е беглец от правосъдието

          Вицепрезидентът повтори официалната позиция на Вашингтон, че Мадуро е беглец от американското правосъдие, заради обвинения, свързани с наркотрафик.

          „Не можете да избегнете правосъдието за трафик на наркотици в Съединените щати, защото живеете в дворец в Каракас“, подчерта Ванс.

          Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в събота, че Венецуела е пренебрегнала всички предложения за постигане на споразумение, отправени от администрацията на Доналд Тръмп.

          - Реклама -

          По думите му заловеният венецуелски лидер Николас Мадуро е бил:

          „последният човек, който е разбрал, че президентът Тръмп наистина мисли това, което казва“.

          „Компромиси имаше, условията бяха ясни“

          В публикация в социалната мрежа X Джей Ди Ванс подчерта, че Белият дом е предложил множество компромиси, но е поставил недвусмислени условия.

          Tръмп обяви мащабен удар срещу Венецуела и твърди: Мадуро е заловен Tръмп обяви мащабен удар срещу Венецуела и твърди: Мадуро е заловен

          „Президентът предложи множество компромиси, но беше много ясен през целия процес: трафикът на наркотици трябва да спре и откраднатият петрол трябва да бъде върнат в Съединените щати“, написа Ванс.

          САЩ: Мадуро е беглец от правосъдието

          Вицепрезидентът повтори официалната позиция на Вашингтон, че Мадуро е беглец от американското правосъдие, заради обвинения, свързани с наркотрафик.

          „Не можете да избегнете правосъдието за трафик на наркотици в Съединените щати, защото живеете в дворец в Каракас“, подчерта Ванс.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Жириновски през 2020 г.: Той взема Венецуела, ние – Украйна

          Никола Павлов -
          Основателят на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) Владимир Жириновски още през 2020 година е предупреждавал за противостояние между Съединените щати и Венецуела. Това той...
          Война

          „Асошиейтед прес“: Ударите са продължили по-малко от 30 минути

          Никола Павлов -
          Военните удари, нанесени през изминалата нощ от въоръжените сили на САЩ по територията на Венецуела, са продължили по-малко от половин час, съобщи Асошиейтед прес....
          Политика

          Европейските лидери с първи реакции след военната операция на САЩ във Венецуела

          Екип Евроком -
          Поредица от изявления на високопоставени европейски държавници бяха направени след провеждането на военна операция от страна на САЩ във Венецуела. Лидерите на Стария континент...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions