Ванс с първи коментар след залавянето на Мадуро

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в събота, че Венецуела е пренебрегнала всички предложения за постигане на споразумение, отправени от администрацията на Доналд Тръмп.
По думите му заловеният венецуелски лидер Николас Мадуро е бил:
„Компромиси имаше, условията бяха ясни“
В публикация в социалната мрежа X Джей Ди Ванс подчерта, че Белият дом е предложил множество компромиси, но е поставил недвусмислени условия.
САЩ: Мадуро е беглец от правосъдието
Вицепрезидентът повтори официалната позиция на Вашингтон, че Мадуро е беглец от американското правосъдие, заради обвинения, свързани с наркотрафик.
The president offered multiple off ramps, but was very clear throughout this process: the drug trafficking must stop, and the stolen oil must be returned to the United States. Maduro is the newest person to find out that President Trump means what he says.
