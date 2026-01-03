НА ЖИВО
          Война

          Венецуела настоява за доказателство от САЩ, че Николас Мадуро е жив

          Снимка: БГНЕС
          Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес отправи официално искане към Съединените щати да предоставят доказателства, че президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са живи. В телевизионно обръщение, излъчено по държавния канал Venezolana de Televisión (VTV), Родригес заяви, че към момента местонахождението на държавния глава и първата дама е неизвестно.

          Изявлението идва след публикация на президента Доналд Тръмп в социалните мрежи, в която се твърди, че Мадуро е бил заловен и изведен от страната. Каракас настоява Вашингтон незабавно да потвърди състоянието на двамата.

          „В лицето на тази брутална ситуация и този насилствен удар, ние не знаем къде се намират президентът Николас Мадуро и първата дама Силия Флорес. Настояваме правителството на президента Доналд Тръмп незабавно да потвърди, че президентът Мадуро и първата дама са живи“, заяви Родригес.

          Вицепрезидентът остро осъди нападението срещу суверенитета на Венецуела, потвърждавайки, че при въздушните удари има загинали както военнослужещи, така и цивилни граждани. По думите ѝ атаките са засегнали различни райони, включително столицата Каракас, както и щатите Арагуа, Миранда и Ла Гуайра.

          „Има невинни венецуелци, които са загубили живота си“, допълни тя.

          Междувременно се появи информация, че военните действия на Съединените щати на венецуелска територия са приключили. Според изявление на сенатор, позоваващ се на разговор с държавния секретар Марко Рубио, Мадуро е задържан от САЩ с цел да бъде изправен пред американския съд.

          В отговор на ескалацията външният министър на Венецуела Иван Хил Пинто съобщи, че страната е поискала свикването на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН.

          

          „Асошиейтед прес“: Ударите са продължили по-малко от 30 минути

          Никола Павлов -
          Военните удари, нанесени през изминалата нощ от въоръжените сили на САЩ по територията на Венецуела, са продължили по-малко от половин час, съобщи Асошиейтед прес....
          Политика

          Европейските лидери с първи реакции след военната операция на САЩ във Венецуела

          Екип Евроком -
          Поредица от изявления на високопоставени европейски държавници бяха направени след провеждането на военна операция от страна на САЩ във Венецуела. Лидерите на Стария континент...
          Общество

          България е сред 49-те страни, осигурили медицинска помощ за Украйна на стойност над 430 млн. евро

          Екип Евроком -
          По време на войната Украйна е получила внушително количество медицинска хуманитарна помощ, възлизащо на 18 454 тона. Общата стойност на тези доставки се оценява...

