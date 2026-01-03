Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес отправи официално искане към Съединените щати да предоставят доказателства, че президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са живи. В телевизионно обръщение, излъчено по държавния канал Venezolana de Televisión (VTV), Родригес заяви, че към момента местонахождението на държавния глава и първата дама е неизвестно.

Изявлението идва след публикация на президента Доналд Тръмп в социалните мрежи, в която се твърди, че Мадуро е бил заловен и изведен от страната. Каракас настоява Вашингтон незабавно да потвърди състоянието на двамата.

„В лицето на тази брутална ситуация и този насилствен удар, ние не знаем къде се намират президентът Николас Мадуро и първата дама Силия Флорес. Настояваме правителството на президента Доналд Тръмп незабавно да потвърди, че президентът Мадуро и първата дама са живи“, заяви Родригес.

Вицепрезидентът остро осъди нападението срещу суверенитета на Венецуела, потвърждавайки, че при въздушните удари има загинали както военнослужещи, така и цивилни граждани. По думите ѝ атаките са засегнали различни райони, включително столицата Каракас, както и щатите Арагуа, Миранда и Ла Гуайра.

„Има невинни венецуелци, които са загубили живота си“, допълни тя.

Междувременно се появи информация, че военните действия на Съединените щати на венецуелска територия са приключили. Според изявление на сенатор, позоваващ се на разговор с държавния секретар Марко Рубио, Мадуро е задържан от САЩ с цел да бъде изправен пред американския съд.

В отговор на ескалацията външният министър на Венецуела Иван Хил Пинто съобщи, че страната е поискала свикването на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН.