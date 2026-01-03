НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Венецуела: Още броим жертвите на американската агресия

          0
          222
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Американският удар срещу Венецуела е оставил неизвестен брой загинали и ранени, съобщава вестник Ню Йорк таймс, позовавайки се на венецуелски официални лица.

          - Реклама -

          Обвинения за удари по цивилни квартали

          Венецуелските власти обвиниха Съединените щати, че в ранните часове на събота са извършили вълна от удари по жилищни райони, като поразените зони са били населени с цивилни.

          Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Лопес заяви във видеообръщение, разпространено в социалните мрежи, че американските сили са действали като „нахлуващи“.

          САЩ: Атаката срещу Венецуела завърши САЩ: Атаката срещу Венецуела завърши

          „Нахлуващите американски сили оскверниха нашата земя, стигайки дотам, че нанасят удари с ракети и реактивни снаряди, изстреляни от бойните им хеликоптери, по жилищни райони, населени с цивилни“, заяви Лопес.

          Мащабна военна мобилизация

          В отговор на атаките Каракас е обявил широкомащабно разполагане на военни ресурси.

          „Започваме масово разполагане на всички сухопътни, въздушни, военноморски, речни и ракетни способности за всеобхватна отбрана“, подчерта венецуелският министър на отбраната.

          По думите му страната преминава в режим на пълна бойна готовност, за да защити своята територия.

          Американският удар срещу Венецуела е оставил неизвестен брой загинали и ранени, съобщава вестник Ню Йорк таймс, позовавайки се на венецуелски официални лица.

          - Реклама -

          Обвинения за удари по цивилни квартали

          Венецуелските власти обвиниха Съединените щати, че в ранните часове на събота са извършили вълна от удари по жилищни райони, като поразените зони са били населени с цивилни.

          Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Лопес заяви във видеообръщение, разпространено в социалните мрежи, че американските сили са действали като „нахлуващи“.

          САЩ: Атаката срещу Венецуела завърши САЩ: Атаката срещу Венецуела завърши

          „Нахлуващите американски сили оскверниха нашата земя, стигайки дотам, че нанасят удари с ракети и реактивни снаряди, изстреляни от бойните им хеликоптери, по жилищни райони, населени с цивилни“, заяви Лопес.

          Мащабна военна мобилизация

          В отговор на атаките Каракас е обявил широкомащабно разполагане на военни ресурси.

          „Започваме масово разполагане на всички сухопътни, въздушни, военноморски, речни и ракетни способности за всеобхватна отбрана“, подчерта венецуелският министър на отбраната.

          По думите му страната преминава в режим на пълна бойна готовност, за да защити своята територия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Венецуела настоява за доказателство от САЩ, че Николас Мадуро е жив

          Екип Евроком -
          Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес отправи официално искане към Съединените щати да предоставят доказателства, че президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са...
          Общество

          България е сред 49-те страни, осигурили медицинска помощ за Украйна на стойност над 430 млн. евро

          Екип Евроком -
          По време на войната Украйна е получила внушително количество медицинска хуманитарна помощ, възлизащо на 18 454 тона. Общата стойност на тези доставки се оценява...
          Война

          Мадуро обяви извънредно положение и мобилизация след военни удари на САЩ по Венецуела

          Екип Евроком -
          Президентът на Венецуела Николас Мадуро подписа указ за въвеждане на извънредно положение в цялата страна в отговор на военна атака срещу държавата. Новината бе...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions