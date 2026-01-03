Венецуела: Още броим жертвите на американската агресия

Американският удар срещу Венецуела е оставил неизвестен брой загинали и ранени, съобщава вестник Ню Йорк таймс, позовавайки се на венецуелски официални лица.
- Реклама -
Обвинения за удари по цивилни квартали
Венецуелските власти обвиниха Съединените щати, че в ранните часове на събота са извършили вълна от удари по жилищни райони, като поразените зони са били населени с цивилни.
Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Лопес заяви във видеообръщение, разпространено в социалните мрежи, че американските сили са действали като „нахлуващи“.
Мащабна военна мобилизация
В отговор на атаките Каракас е обявил широкомащабно разполагане на военни ресурси.
По думите му страната преминава в режим на пълна бойна готовност, за да защити своята територия.
Американският удар срещу Венецуела е оставил неизвестен брой загинали и ранени, съобщава вестник Ню Йорк таймс, позовавайки се на венецуелски официални лица.
- Реклама -
Обвинения за удари по цивилни квартали
Венецуелските власти обвиниха Съединените щати, че в ранните часове на събота са извършили вълна от удари по жилищни райони, като поразените зони са били населени с цивилни.
Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Лопес заяви във видеообръщение, разпространено в социалните мрежи, че американските сили са действали като „нахлуващи“.
Мащабна военна мобилизация
В отговор на атаките Каракас е обявил широкомащабно разполагане на военни ресурси.
По думите му страната преминава в режим на пълна бойна готовност, за да защити своята територия.