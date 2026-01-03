Вицепрезидентът Делси Родригес: Николас Мадуро е единственият легитимен президент на Венецуела

Николас Мадуро е „единственият президент“ на Венецуела, заяви вицепрезидентът Делси Родригес, като настоя Съединените щати да освободят лидера, арестуван по време на военна операция, предаде АФП.
- Реклама -
В ефира на националната телевизия Родригес поиска „незабавното освобождаване на президента Николас Мадуро и неговата съпруга Силия Флорес“, като подчерта:
Родригес, която е първа в линията за наследяване на Мадуро, заяви още, че страната е готова да се защитава:
Изявлението ѝ идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон възнамерява да „управлява“ Венецуела и да експлоатира огромните ѝ нефтени запаси, което предизвика остра реакция от страна на властите в Каракас.
Николас Мадуро е „единственият президент“ на Венецуела, заяви вицепрезидентът Делси Родригес, като настоя Съединените щати да освободят лидера, арестуван по време на военна операция, предаде АФП.
- Реклама -
В ефира на националната телевизия Родригес поиска „незабавното освобождаване на президента Николас Мадуро и неговата съпруга Силия Флорес“, като подчерта:
Родригес, която е първа в линията за наследяване на Мадуро, заяви още, че страната е готова да се защитава:
Изявлението ѝ идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон възнамерява да „управлява“ Венецуела и да експлоатира огромните ѝ нефтени запаси, което предизвика остра реакция от страна на властите в Каракас.
Тези от ФАЩ защо газят всички закони какви са те господари на света ли че се месят в политиката на всяка държава