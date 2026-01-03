Вицепрезидентът Делси Родригес: Николас Мадуро е единственият легитимен президент на Венецуела

Николас Мадуро е „единственият президент“ на Венецуела, заяви вицепрезидентът Делси Родригес, като настоя Съединените щати да освободят лидера, арестуван по време на военна операция, предаде АФП.

В ефира на националната телевизия Родригес поиска „незабавното освобождаване на президента Николас Мадуро и неговата съпруга Силия Флорес“, като подчерта:

„Единственият президент на Венецуела е президентът Николас Мадуро.“

Родригес, която е първа в линията за наследяване на Мадуро, заяви още, че страната е готова да се защитава:

„Готови сме да защитаваме Венецуела; готови сме да защитаваме нашите природни ресурси.“

Изявлението ѝ идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон възнамерява да „управлява“ Венецуела и да експлоатира огромните ѝ нефтени запаси, което предизвика остра реакция от страна на властите в Каракас.