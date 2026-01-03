НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Вицепрезидентът Делси Родригес: Николас Мадуро е единственият легитимен президент на Венецуела

          Снимка: БГНЕС
          Николас Мадуро е „единственият президент“ на Венецуела, заяви вицепрезидентът Делси Родригес, като настоя Съединените щати да освободят лидера, арестуван по време на военна операция, предаде АФП.

          В ефира на националната телевизия Родригес поиска „незабавното освобождаване на президента Николас Мадуро и неговата съпруга Силия Флорес“, като подчерта:

          „Единственият президент на Венецуела е президентът Николас Мадуро.“

          Родригес, която е първа в линията за наследяване на Мадуро, заяви още, че страната е готова да се защитава:

          „Готови сме да защитаваме Венецуела; готови сме да защитаваме нашите природни ресурси.“

          Изявлението ѝ идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон възнамерява да „управлява“ Венецуела и да експлоатира огромните ѝ нефтени запаси, което предизвика остра реакция от страна на властите в Каракас.

          1 коментар

          1. Тези от ФАЩ защо газят всички закони какви са те господари на света ли че се месят в политиката на всяка държава

