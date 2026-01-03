Вицепрезидентът на Венецуела: Дайте ни доказателства, че Мадуро е жив

Вицепрезидентката на Венецуела Делси Родригес отправи остър призив към Съединените щати да предоставят „доказателство, че е жив“ венецуелският лидер Николас Мадуро, който според Вашингтон е бил заловен от американските сили.

„Не знаем къде се намират“

В телефонен разговор с венецуелска телевизия Родригес заяви, че не разполага с информация за местонахождението на Мадуро и неговата съпруга – Силия Флорес, след серията американски удари срещу Каракас и други градове.

„Изискваме от Съединените щати доказателство, че президентът Мадуро е жив“, заяви Делси Родригес, като подчерта, че венецуелските власти нямат официален достъп до него.

Твърденията на Доналд Тръмп

По-рано Доналд Тръмп заяви, че Николас Мадуро и Силия Флорес са били заловени от американските сили и впоследствие са били изведени от територията на Венецуела.