      събота, 03.01.26
          Вицепрезидентът на Венецуела: Дайте ни доказателства, че Мадуро е жив

          Снимка: БГНЕС
          Вицепрезидентката на Венецуела Делси Родригес отправи остър призив към Съединените щати да предоставят „доказателство, че е жив“ венецуелският лидер Николас Мадуро, който според Вашингтон е бил заловен от американските сили.

          „Не знаем къде се намират“

          В телефонен разговор с венецуелска телевизия Родригес заяви, че не разполага с информация за местонахождението на Мадуро и неговата съпругаСилия Флорес, след серията американски удари срещу Каракас и други градове.

          „Изискваме от Съединените щати доказателство, че президентът Мадуро е жив“, заяви Делси Родригес, като подчерта, че венецуелските власти нямат официален достъп до него.

          Американски сенатор: Мадуро ще бъде съден в САЩ Американски сенатор: Мадуро ще бъде съден в САЩ

          Твърденията на Доналд Тръмп

          По-рано Доналд Тръмп заяви, че Николас Мадуро и Силия Флорес са били заловени от американските сили и впоследствие са били изведени от територията на Венецуела.

