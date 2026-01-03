Жълт код за силен вятър и снеговалежи в 14 области

Днес в страната ще преобладава облачно време, като на повече места в западните и северните райони се очакват превалявания от дъжд. По най-високите части на планините валежите ще бъдат от сняг.

Жълт код за опасно време е обявен в 14 области. В Видин, Враца и Монтана предупреждението е заради снеговалежи и силен вятър, а в още 11 области на Северна и Източна България – заради силен вятър.

Вятърът ще бъде умерен от юг-югозапад, като временно ще се усилва, особено на север от планините и в източните райони, където ще има силни пориви.

Очаква се повишение на температурите. Минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 7° и 12°, като на север от планините и в източните райони ще са малко по-високи.

За София минималната температура ще е около 1°, а максималната – около 11°.

Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а следобед и по Стара планина, ще има превалявания от дъжд, а над 1800 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 7°, а на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°, температурата на морската вода – 9–10°, а вълнението – 3–4 бала.

Над Балканите времето ще е предимно облачно със слаби валежи от дъжд, а в северозападните райони – от сняг. В северозападната половина на полуострова ще има условия за поледици.

Очаквани максимални температури: София – 11°, Букурещ – 11°, Скопие – 2°, Белград – 3°, Солун и Истанбул – 14°, Атина – 19°.