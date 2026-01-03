НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 03.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Жириновски през 2020 г.: Той взема Венецуела, ние – Украйна

          0
          549
          Снимка: Wikimedia Commons
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Основателят на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) Владимир Жириновски още през 2020 година е предупреждавал за противостояние между Съединените щати и Венецуела. Това той заявява в ефира на предаването „Вечер с Владимир Соловьов“ по телевизия „Россия„, непосредствено след президентските избори в САЩ.

          - Реклама -

          Прогноза за победа на Тръмп

          Жириновски е коментирал и бъдещето на американската политика, като е направил конкретна прогноза:

          „Следващия път, през 2024 година, ще спечели Доналд Тръмп. И ние бихме могли да му помогнем. Бихме могли да помогнем още тази есен, реално да се намесим“, заявява той.

          „Венецуела за САЩ, Украйна за Русия“

          В същото изказване Жириновски развива и геополитически сценарий за подялба на сферите на влияние между Москва и Вашингтон.

          „Ние бихме могли да заемем твърда позиция по Украйна, а САЩ да получат свобода на действия във Венецуела. Той взема Венецуела, ние – Украйна“, разсъждава тогава основателят на ЛДПР.

          Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ) Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ)

          Прогноза за Китай и Русия до 2030 г.

          По-рано беше припомнен и друг дългосрочен анализ на Жириновски, в който той прогнозира развитието на световната политика до 2030 година. Според него Китайската народна република ще бъде принудена да се сближи още повече с Русия, защото:

          „Ако Москва не устои срещу Запада, Пекин също няма да може да се задържи“, твърди Жириновски.

          Владимир Жириновски почина през пролетта на 2022 г., седмици след началото на войната в Украйна.

          Основателят на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) Владимир Жириновски още през 2020 година е предупреждавал за противостояние между Съединените щати и Венецуела. Това той заявява в ефира на предаването „Вечер с Владимир Соловьов“ по телевизия „Россия„, непосредствено след президентските избори в САЩ.

          - Реклама -

          Прогноза за победа на Тръмп

          Жириновски е коментирал и бъдещето на американската политика, като е направил конкретна прогноза:

          „Следващия път, през 2024 година, ще спечели Доналд Тръмп. И ние бихме могли да му помогнем. Бихме могли да помогнем още тази есен, реално да се намесим“, заявява той.

          „Венецуела за САЩ, Украйна за Русия“

          В същото изказване Жириновски развива и геополитически сценарий за подялба на сферите на влияние между Москва и Вашингтон.

          „Ние бихме могли да заемем твърда позиция по Украйна, а САЩ да получат свобода на действия във Венецуела. Той взема Венецуела, ние – Украйна“, разсъждава тогава основателят на ЛДПР.

          Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ) Светът реагира на американските удари във Венецуела (ОБНОВЯВА СЕ)

          Прогноза за Китай и Русия до 2030 г.

          По-рано беше припомнен и друг дългосрочен анализ на Жириновски, в който той прогнозира развитието на световната политика до 2030 година. Според него Китайската народна република ще бъде принудена да се сближи още повече с Русия, защото:

          „Ако Москва не устои срещу Запада, Пекин също няма да може да се задържи“, твърди Жириновски.

          Владимир Жириновски почина през пролетта на 2022 г., седмици след началото на войната в Украйна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Изненадваща реакция от Франция на американската операция срещу Венецуела

          Никола Павлов -
          Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви, че Николас Мадуро е лишил венецуелския народ от основните му свободи, като е нарушил достойнството му...
          Политика

          Костадинов: Разлика между Украйна и Венецуела не би трябвало да има, нали?

          Никола Павлов -
          Председателят на Възраждане Костадин Костадинов излезе с остра позиция във връзка с военната операция на САЩ във Венецуела и задържането на президента Николас Мадуро....
          Война

          Тръмп обяви подробности за пленяването на Мадуро: Гледах го на живо

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че още преди седмица е призовал венецуелския президент Николас Мадуро да се предаде, а операцията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions