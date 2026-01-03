Жириновски през 2020 г.: Той взема Венецуела, ние – Украйна

Основателят на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) Владимир Жириновски още през 2020 година е предупреждавал за противостояние между Съединените щати и Венецуела. Това той заявява в ефира на предаването „Вечер с Владимир Соловьов“ по телевизия „Россия„, непосредствено след президентските избори в САЩ.

Прогноза за победа на Тръмп

Жириновски е коментирал и бъдещето на американската политика, като е направил конкретна прогноза:

„Следващия път, през 2024 година, ще спечели Доналд Тръмп. И ние бихме могли да му помогнем. Бихме могли да помогнем още тази есен, реално да се намесим“, заявява той.

„Венецуела за САЩ, Украйна за Русия“

В същото изказване Жириновски развива и геополитически сценарий за подялба на сферите на влияние между Москва и Вашингтон.

„Ние бихме могли да заемем твърда позиция по Украйна, а САЩ да получат свобода на действия във Венецуела. Той взема Венецуела, ние – Украйна“, разсъждава тогава основателят на ЛДПР.

Прогноза за Китай и Русия до 2030 г.

По-рано беше припомнен и друг дългосрочен анализ на Жириновски, в който той прогнозира развитието на световната политика до 2030 година. Според него Китайската народна република ще бъде принудена да се сближи още повече с Русия, защото:

„Ако Москва не устои срещу Запада, Пекин също няма да може да се задържи“, твърди Жириновски.

Владимир Жириновски почина през пролетта на 2022 г., седмици след началото на войната в Украйна.