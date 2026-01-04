Арсенал увеличи аванса си пред Манчестър Сити на 7 точки след като се справи с Борнемут

Арсенал продължава похода си към титлата във Висшата лига. В среща от кръг номер 20 на английското първенство лондончани спечелиха срещу Борнемут с 2:3. Две попадения за успеха реализира Деклан Райс, а веднъж се разписа Габриел.

След този мач хората на Микел Артета събраха 48 точки в своя актив, като имат шест пункта повече от Астън Вила и 7 – от Манчестър Сити, но „гражданите“ са с мач пасив.

Иначе по време на днешния мач „Черешките“ започнаха ударно и откриха резултата още в десетата минута. При ситуацията Еванилсон получи новогодишен подарък от Габриел, който буквално му подаде топката при опит да изнесе играта в предни позиции и за нападателя не остана нищо друго, освен да реализира отблизо.

По ирония на съдбата самият Габриел изкупи вината си шест минути по-късно, когато изравни след много хубава атака на „топчиите“. Нони Мадуеке преминиа през противника си по десния фланг, проби в пеналта и върна топката назад, където шутът на Мартинели беше блокиран, но при добавката Габриел не сбърка – 1:1.

До почивката Арсенал владееше топката в по-голяма част от времето, но Борнемут беше по-активен в търсене на головите възможности. Въпреки това двата отбора да си останаха само с по един точен шут за първото полувреме.

Малко след подновяването на играта Арсенал реализира пълен обрат. Виктор Гьокереш намери Мартин Йодегор, а норвежецът асистира на автора на важното попадение – Деклан Райс.

След това Маркъс Таверниър отправи изстрел извън наказателното поле, но вратарят на гостите Давид Рая внимаваше и улови коженото кълбо.

В 71-ата минута Арсенал изпрати Борнемут в много тежък нокдаун, вкарвайки трето попадение и второ за Деклан Райс. Англичанинът имаше лесна задача, тъй като изведеният зад защитата на домакините Букайо Сака върна технично към точката на дузпата и от още по-малка дистанция халфът вкара в десния ъгъл.

Но, това не бе всичко като интрига до края на срещата. Ели Жуниор Крупи върна интригата минута и половина след влизането си в игра, вкарвайки с майсторско изпълнение от около петнадесет метра.

До края обаче домакините не сътвориха нищо опасно и загубиха достойно, а Арсенал записа пета поредна победа.