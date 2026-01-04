НА ЖИВО
          Австралия и Нова Зеландия: подкрепа за международното право и демократичен преход във Венецуела

          Снимка: Truth Social / Getty Images
          Австралия и Нова Зеландия заявиха, че подкрепят международното право и демократичното бъдеще на Венецуела, след като президентът Николас Мадуро беше задържан от американски сили, предаде АФП.

          В отделни изявления двете държави – членки на разузнавателния алианс Петте очи, заедно със Съединени американски щати, Великобритания и Канада – подчертаха, че следят внимателно развитието на събитията.

          „Призоваваме всички страни да подкрепят диалог и дипломация, за да се осигури регионална стабилност и да се предотврати ескалация. Продължаваме да подкрепяме международното право и мирен, демократичен преход във Венецуела, който отразява волята на венецуелския народ.“
          — заяви австралийският премиер Антъни Албанезе.

          Албанезе отбеляза, че Австралия отдавна има сериозни притеснения относно спазването на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи във Венецуела.

          Нова Зеландия също изрази загриженост относно ситуацията.

          „Нова Зеландия следи активно развитието на събитията във Венецуела и очаква всички страни да действат съобразно международното право.“
          — каза външният министър Уинстън Питърс.

          „Нова Зеландия застава до венецуелския народ в търсенето на справедливо, демократично и проспериращо бъдеще“, добави той.

          1 коментар

          1. Мадуро не ги интересува. Петрола е важен… 😆 Нямаш пари, крадеш си! Имаш кредити, крадеш си! Да живеят Глобалистите! За хората го правят… 😆 За този доживотен затвор, не им дава да крадат! 😆

