Австралия и Нова Зеландия: подкрепа за международното право и демократичен преход във Венецуела

Австралия и Нова Зеландия заявиха, че подкрепят международното право и демократичното бъдеще на Венецуела, след като президентът Николас Мадуро беше задържан от американски сили, предаде АФП.
В отделни изявления двете държави – членки на разузнавателния алианс Петте очи, заедно със Съединени американски щати, Великобритания и Канада – подчертаха, че следят внимателно развитието на събитията.
Албанезе отбеляза, че Австралия отдавна има сериозни притеснения относно спазването на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи във Венецуела.
Нова Зеландия също изрази загриженост относно ситуацията.
