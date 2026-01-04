Австралия и Нова Зеландия: подкрепа за международното право и демократичен преход във Венецуела

Австралия и Нова Зеландия заявиха, че подкрепят международното право и демократичното бъдеще на Венецуела, след като президентът Николас Мадуро беше задържан от американски сили, предаде АФП.

В отделни изявления двете държави – членки на разузнавателния алианс Петте очи, заедно със Съединени американски щати, Великобритания и Канада – подчертаха, че следят внимателно развитието на събитията.

„Призоваваме всички страни да подкрепят диалог и дипломация, за да се осигури регионална стабилност и да се предотврати ескалация. Продължаваме да подкрепяме международното право и мирен, демократичен преход във Венецуела, който отразява волята на венецуелския народ.“

— заяви австралийският премиер Антъни Албанезе.

Албанезе отбеляза, че Австралия отдавна има сериозни притеснения относно спазването на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи във Венецуела.

Нова Зеландия също изрази загриженост относно ситуацията.

„Нова Зеландия следи активно развитието на събитията във Венецуела и очаква всички страни да действат съобразно международното право.“

— каза външният министър Уинстън Питърс.