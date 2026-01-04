НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 04.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Австрия активира кризисен щаб заради ситуацията във Венецуела

          0
          0
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Министерството на външните работи на Австрия създаде кризисен щаб за Венецуела, който ще се фокусира върху безопасността на австрийските граждани в страната. Информацията беше разпространена от австрийски медии, цитирани от БТА.

          - Реклама -

          Решението идва след военната операция на Съединени щати във Венецуела и задържането на венецуелския президент Николас Мадуро. В тази връзка текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската държава.

          По данни на австрийското външно министерство във Венецуела живеят около 750 австрийски граждани, а в момента в страната се намират и австрийски туристи. Именно тяхната сигурност е основният фокус на създадения кризисен щаб.

          Външната министърка на Австрия Беате Майнъл-Райзингер предупреди за риск от допълнително изостряне на ситуацията.

          „Сега е от решаващо значение да се предотврати по-нататъшна ескалация на напрежението и да се спази международното право“, написа тя в социалната платформа „Екс“.

          „Призоваваме всички заинтересовани страни да проявят сдържаност, за да се избегнат по-нататъшни страдания“, допълни министърката.

          Австрия ще продължи да работи съвместно с партньорите си от Европейски съюз за мирно и демократично решение на кризата във Венецуела, основано на Хартата на Организация на обединените нации.

          „Сигурността на австрийците е моя първостепенна задача“, подчерта Майнъл-Райзингер, като отправи настоятелна препоръка да не се пътува до Венецуела до нормализиране на обстановката.

          Министерството на външните работи на Австрия създаде кризисен щаб за Венецуела, който ще се фокусира върху безопасността на австрийските граждани в страната. Информацията беше разпространена от австрийски медии, цитирани от БТА.

          - Реклама -

          Решението идва след военната операция на Съединени щати във Венецуела и задържането на венецуелския президент Николас Мадуро. В тази връзка текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската държава.

          По данни на австрийското външно министерство във Венецуела живеят около 750 австрийски граждани, а в момента в страната се намират и австрийски туристи. Именно тяхната сигурност е основният фокус на създадения кризисен щаб.

          Външната министърка на Австрия Беате Майнъл-Райзингер предупреди за риск от допълнително изостряне на ситуацията.

          „Сега е от решаващо значение да се предотврати по-нататъшна ескалация на напрежението и да се спази международното право“, написа тя в социалната платформа „Екс“.

          „Призоваваме всички заинтересовани страни да проявят сдържаност, за да се избегнат по-нататъшни страдания“, допълни министърката.

          Австрия ще продължи да работи съвместно с партньорите си от Европейски съюз за мирно и демократично решение на кризата във Венецуела, основано на Хартата на Организация на обединените нации.

          „Сигурността на австрийците е моя първостепенна задача“, подчерта Майнъл-Райзингер, като отправи настоятелна препоръка да не се пътува до Венецуела до нормализиране на обстановката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Северна Корея с остра реакция срещу САЩ заради ареста на Мадуро

          Георги Петров -
          Северна Корея осъди задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от страна на Съединени щати, определяйки действията на Вашингтон като „сериозно посегателство срещу суверенитета“. Това...
          Инциденти

          Технически срив блокира полетите в цяла Гърция

          Георги Петров -
          Сериозен технически проблем е възникнал тази сутрин в цялото гръцко въздушно пространство, което е довело до пълно спиране на излитанията и кацанията както на...
          Политика

          Вицепрезидентът Делси Родригес поема временно управлението на Венецуела след задържането на Мадуро

          Дамяна Караджова -
          Конституционната камара на Върховния съд на Венецуела разпореди в събота вицепрезидентът Делси Родригес

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions