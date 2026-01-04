Австрия активира кризисен щаб заради ситуацията във Венецуела

Министерството на външните работи на Австрия създаде кризисен щаб за Венецуела, който ще се фокусира върху безопасността на австрийските граждани в страната. Информацията беше разпространена от австрийски медии, цитирани от БТА.

Решението идва след военната операция на Съединени щати във Венецуела и задържането на венецуелския президент Николас Мадуро. В тази връзка текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската държава.

По данни на австрийското външно министерство във Венецуела живеят около 750 австрийски граждани, а в момента в страната се намират и австрийски туристи. Именно тяхната сигурност е основният фокус на създадения кризисен щаб.

Външната министърка на Австрия Беате Майнъл-Райзингер предупреди за риск от допълнително изостряне на ситуацията.

„Сега е от решаващо значение да се предотврати по-нататъшна ескалация на напрежението и да се спази международното право“, написа тя в социалната платформа „Екс“.



„Призоваваме всички заинтересовани страни да проявят сдържаност, за да се избегнат по-нататъшни страдания“, допълни министърката.

Австрия ще продължи да работи съвместно с партньорите си от Европейски съюз за мирно и демократично решение на кризата във Венецуела, основано на Хартата на Организация на обединените нации.

„Сигурността на австрийците е моя първостепенна задача“, подчерта Майнъл-Райзингер, като отправи настоятелна препоръка да не се пътува до Венецуела до нормализиране на обстановката.