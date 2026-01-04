България е пред грипна вълна заради нов по-заразен щам

България се намира на прага на грипна епидемия, като след края на празничния период здравните експерти очакват рязко увеличение на случаите. Причината е нов, по-заразен вариант на сезонния грипен вирус, който вече циркулира в страната и се разпространява по-бързо в затворени колективи.

- Реклама -

Най-засегнатите групи остават децата и хората над 65-годишна възраст. В момента у нас безплатната противогрипна ваксина е осигурена единствено за възрастните, като целта на здравните власти през тази година е да се достигне 35% ваксинационно покритие сред тях.

Международни данни обаче показват значително по-широк ефект от имунизацията. Проучване на британските здравни власти сочи, че ваксинирането на деца до 5 години може да намали случаите на грип с до 38%, а при младежите до 16 години – с до 97%. Именно тези резултати отново поставят темата за включването на децата в програмата за безплатна ваксинация.

Снежа Станин, майка на дете в детска градина и на бебе, разказва, че ваксинира по-голямото си дете именно за да предпази цялото семейство.

„Миналата година имаше епидемия в групата на сина ни. Имаше деца, които стигнаха до болница, а моят син не се разболя“, споделя тя пред bTV.



В момента цената на една противогрипна ваксина варира между 12 и 15 евро. При първа имунизация са необходими две дози, което означава разход от поне 25 евро, а в някои случаи – двойно повече. По думите на родителите това се оказва сериозна финансова тежест за много семейства, а допълнителен проблем е и недостигът на ваксини.

Педиатри напомнят, че ваксината всъщност спестява средства – както на родителите, така и на държавата.

„Една ваксина струва около 30 лева. Лечението дори на неусложнен грип излиза 4–5 пъти по-скъпо“, обяснява педиатърът д-р Александър Атанасов.



Лекарите подчертават, че усложненията при децата в ранна възраст са чести – тежки ушни инфекции и пневмонии, които често водят до болнично лечение и сериозен риск за здравето.

От здравните институции заявяват, че се търсят варианти програмата за безплатна ваксинация да бъде разширена и за децата.

„Трябва да намерим възможност и децата да бъдат ваксинирани. Обмисля се и вариант това да стане като профилактична дейност към пакета на НЗОК“, коментира д-р Кремена Пармакова от Министерство на здравеопазването.



Промяната обаче няма да влезе в сила още през следващия грипен сезон. Кога точно децата ще бъдат включени в безплатната програма остава неясно, но темата вече е на дневен ред за здравните власти.

