BG-ALERT предупреди за ураганен вятър в Боровец

Системата за ранно предупреждение BG-ALERT беше задействана на 4 януари в 14:39 часа заради ураганен вятър в района на курортния комплекс Боровец и околността.

- Реклама -

В изпратеното известие се призовава гражданите да бъдат внимателни и да следват указанията на местните власти и аварийните служби, като при инцидент незабавно да се подава сигнал на телефон 112. Сигналът е активиран от кмета на Община Самоков Ангел Джоргов.

Междувременно граждани съобщават за сериозни щети в курорта. Силният буреносен вятър е прекършил големи борови дървета, част от които са паднали върху паркирани автомобили. Към момента няма информация за пострадали хора.

За 4 януари в сила е жълт код за силен вятър в 16 области на страната. На отделни места поривите достигат близо 100 километра в час. В западните части на Дунавската равнина се запазват и условията за поледици.

За утре, 5 януари, НИМХ отново обяви жълт код за силен вятър, който ще обхване 17 области от Западна, Централна и Източна България. Властите призовават за повишено внимание, особено в планинските и откритите райони.