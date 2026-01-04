Цените на хранителните стоки отбелязват ръст през последната седмица на 2025 г.

Според данни от бюлетина на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) за периода 22-30 декември 2025 г., цените на основни хранителни стоки, както и на някои плодове и зеленчуци, показват повишение.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ) се е увеличил с 0,5% до 2,390 пункта, спрямо 2,378 пункта седмица по-рано. Базовото ниво на индекса е 1,000 пункта, като той бе въведен през 2005 г.

Ценови изменения при основни стоки:

Кашкавал тип „Витоша“ поскъпва с 0,09%, достигайки 9,44 евро за килограм.

Кравето сирене поевтинява с 0,20%, като цената му пада до 6,01 евро за килограм.

Киселото мляко (с 3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 2,90%, достигаща цена от 0,73 евро за кофичка от 400 гр.

Прясното мляко поевтинява с 1,35%, като цената му е 1,19 евро за литър.

Кравето масло поевтинява с 2,10%, като се продава по 1,52 евро за пакетче от 125 г.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,38% до 3,52 евро за килограм.

Яйцата (размер М) са с 2,33% по-евтини – 0,21 евро за брой.

Зърнени и маслодайни продукти:

Лещата поевтинява с 2,28% до 2,11 евро за килограм.

Оризът поевтинява с 0,72% до 1,69 евро за килограм.

Зрелият фасул поевтинява с 2,03% до 2,13 евро за килограм.

Брашното тип 500 поскъпва с 0,66% до 10,78 евро за килограм.

Олиото поскъпва с 0,43% до 1,68 евро за литър.

Захарта поевтинява с 2,96% до 0,90 евро за килограм.

Цени на зеленчуци:

Най-голямо поскъпване се отбелязва при краставиците – с 11,66%, достигайки 2,54 евро за килограм.

Червените чушки поевтиняват с 0,07% до 1,39 евро за килограм.

Зелените чушки поевтиняват с 7,62% до 1,14 евро за килограм.

Доматите поскъпват с 8,79% до 1,71 евро за килограм.

Зелето поскъпва с 2,12% до 0,39 евро за килограм.

Лукът поскъпва с 0,22% до 0,48 евро за килограм.

Тиквичките поскъпват с 5,08% до 1,21 евро за килограм.

Морковите поевтиняват с 3,78% до 0,55 евро за килограм.

Картофите поевтиняват с 3,02% до 0,46 евро за килограм.

Цени на плодове:

Лимоните поевтиняват с 3,91% до 1,53 евро за килограм.

Портокалите поевтиняват с 0,87% до 1,17 евро за килограм.

Ябълките поевтиняват с 2,27% до 1,10 евро за килограм.

Бананите поскъпват с 1,72% до 1,39 евро за килограм.

Тези изменения в цените показват динамиката на пазарите в България и влиянието на сезонните фактори върху цените на хранителните стоки.