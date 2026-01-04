Датският премиер призова САЩ да спрат да заплашват историческия си съюзник

Датският премиер Мете Фредериксен призова САЩ да спрат „да заплашват своя исторически съюзник“ след изявленията на президента Доналд Тръмп, че „абсолютно“ се нуждае от Гренландия, предаде АФП.

„Трябва да го кажа много ясно на Съединените щати: напълно абсурдно е да се твърди, че Съединените щати трябва да поемат контрола над Гренландия", заяви Фредериксен в официално изявление, след като Тръмп отново повтори, че САЩ трябва да анексират автономната територия на Дания.

В интервю за списание The Atlantic републиканецът беше попитан какво сигнализира военната акция на САЩ във Венецуела по отношение на Гренландия. Той заяви: „Те сами ще трябва да го преценят. Наистина не знам“.