ЕС подкрепя волята на венецуелския народ за възстановяване на демокрацията

Европейският съюз заяви, че уважението към волята на венецуелския народ е „единственият начин“ за „възстановяване на демокрацията“. Изявлението дойде ден след като САЩ арестуваха президента на Венецуела Николас Мадуро, предаде АФП.

В изявление, подкрепено от 26 държави членки – с изключение на Унгария – ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас призова за „спокойствие и сдържаност от всички участници, за да се избегне ескалация и да се гарантира мирно разрешаване на кризата“.