      понеделник, 05.01.26
          ЕС подкрепя волята на венецуелския народ за възстановяване на демокрацията

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Европейският съюз заяви, че уважението към волята на венецуелския народ е „единственият начин“ за „възстановяване на демокрацията“. Изявлението дойде ден след като САЩ арестуваха президента на Венецуела Николас Мадуро, предаде АФП.

          В изявление, подкрепено от 26 държави членки – с изключение на Унгария – ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас призова за „спокойствие и сдържаност от всички участници, за да се избегне ескалация и да се гарантира мирно разрешаване на кризата“.

          Уважението към волята на венецуелския народ остава единственият начин за Венецуела да възстанови демокрацията и да разреши настоящата криза“, се посочва в изявлението.

