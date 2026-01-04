НА ЖИВО
          Геройско представяне от играчите на Мали им донесе четвъртфинал в КАФ

          Днес осминафиналните битки продължават с мачове Мароко - Танзания и Южна Африка - Камерун

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Мали се превърна във втория ясен четвъртфиналист в поредното издание на турнира за Купата на Африканските нации. Малийци се пребориха с Тунис след страхотна драма – равенство 1:1 в редовното време и продълженията, и 3:2 при рулетката на дузпите.

          Войо Кулибали остави Мали с 10 човека на терена в 26-та минута. Тунизийците се възползваха и поведоха в 88-та чрез резервата Фирас Шауат. Те вече се виждаха в следващата фаза, когато съперникът им получи правото да изпълни 11-метров наказателен удар в шестата минута на добавеното време. Точен за Мали бе Ласине Синайоко, който се разписа по-рано в груповата фаза и срещу домакина Мароко.

          В продълженията не паднаха нови голове и така се стигна до нови дузпи, при които Мали отново не трепна и след 3:2 си гарантира място на четвъртфиналите. Там техен опонент ще бъде отборът на Сенегал, който преодоля Судан с 3:1.

          Днес осминафиналните битки на АФКОН продължават с мачове Мароко – Танзания и Южна Африка – Камерун.

          - Реклама -

