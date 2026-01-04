НА ЖИВО
          Хулио Веласкес: Ще преценим дали някой юноши ще дойдат на лагера в Турция

          "Разполагам с изключителни футболисти в личностен и спортно-технически план" - похвали състезателите си испанският наставник

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите за първи път през новата 2026 година. Той изрази оптимизъм, че тимът му ще е по-добър през новата година.

          „Пожелавам ви честита Нова година и всичко най-добро на вас и вашите семейства. Използвам случая да пожелая всичко най-хубаво на нашите привърженици“, започна испанецът и след това потвърди, че Цунами ще последва Патрик Мислович и ще си тръгне от „Герена“.

          „Да преминем към вашия въпрос. Днес следобед започваме с тренировъчния процес. Днес имаше различни тестове от сутринта. Относно Цунами по време на почивката, която приключи, се случиха някои неща. Сигурният, който напуска е Мислович, а най-нормалното е при Цунами да се случи същото. Това, което липсва, е да се обяви официално и да приключат медицинските тестове в новия отбор. Но той няма да присъства на днешното занимание. Разбира се, чухме се да си вземем довиждане и да си благодарим. Ако няма някакъв проблем с него, следващите часове ще подпише с новия си клуб. Искам да благодаря за професионализма до последния ден, който прояви Мислович. Показа изключително отношение и поведение и това заслужава благодарности, защото много помогна на отбора. За Цунами важи същото. Искам да използвам възможността да му благодаря от все сърце за отношението и проявения професионализъм. Имам специално отношение към това момче и му пожелавам всичко най-добро в бъдеще“, обърна се той към двамата си футболисти и продължи:

          „Сега отваря прозорецът за всички отбори и както винаги съм твърдял, това е динамичен процес. Понякога се случват изненади извън нашия контрол. Ние искаме да подхождаме в симбиоза в процеса. Разбира се, винаги ще трябва да гледаме трезво на нещата и във футболен, и в човешки аспект. Да останем на нивото, което сме, и ако можем, да го подобрим. Ситуациите, които към днешна дата са факт, са част от стратегическо планиране. Нормално е Мислович предвид игровите минути, които имаше, да напусне. При Цунами е стечение на няколко обстоятелства. Той е футболист, който навлиза в определена възраст и е важно да се мисли за неговото бъдеще. Нямаше кой-знае колко игрови минути също и трябва да мисли. От доста време имаме разговори с него и когато се появи ситуация, която е добра за играча и за клуба, е нормално да бъде приета. Това са нормални процеси. Искам да отбележа професионалното му отношение до последния ден. В крайна сметка и при двамата се очакваше това да се случи и отношението им бе изключително. При Цунами е по-специална ситуация, защото той е капитан. Взе участие в много важни мачове и това заслужава уважение. Оттук-насетне по отношение на входящи и изходящи трансфери поддържам добра комуникация с всички в клуба. Разполагам с изключителни футболисти в личностен и спортно-технически план. При цялото ми уважение и фактът, че вече влизаме в този трансферен прозорец, всичко е възможно“.

          „Начинът, по който процедираме със селекцията, е следният – не чакаме да отвори прозорецът и тепърва да говорим за входящи и изходящи трансфери. В нашия случай най-добре би било да продължим с това уважение помежду си. Всеки знае какви са му задачите и какво се очаква от него. Поддържаме връзка на дневна и на седмична база. По най-нормален начин разговаряме за входящи и изходящи трансфери. Предвид на ситуацията, която ще излезе, вече обсъждаме конкретни профили, не толкова имена, след което разговаряме с ръководството и взимаме заедно решението, което е най-важно за клуба. Но винаги изхождайки от това, че съм доволен от футболистите, с които разполагам, и начина, по който се представят. Не можем да отслабим състава, в най-лошия случай да запазим нивото, на което сме, а ако можем да се подобрим – трябва да го направим“, каза още Веласкес.

          „Нещата са тотално различни от преди 1 година и сега. Миналата година, когато идваш за първи път ти се налага да наблюдаваш, да анализираш. Както се казва, начинът, по който дойдох, помага да опознаеш процесите. Сега случаят е съвсем различен. Вече познавам начина на работа, били сме цяла година заедно. Но съм с абсолютно същата страст“.

          Испанският специалист коментира и как е минала почивката му. „Успях да се изключа, но не и да почивам. Все пак имам син на 3 години и е доста сложно. Прекарах много време със сина, съпругата, семейството, както и да гледам доста футбол. Зависи от днешното занимание и утрешното дали ще вземем юноши в Турция. Решението ще вземем ден за ден и ще преценим дали да идва някой с нас в Анталия“.

          „Следя другите отбори, достига информация до нас. Това не е обаче моят фокус. Той е върху това, което се случва при нас“, завърши наставникът на „сините“

