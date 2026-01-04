Идентифицирани всички жертви на пожара в бар в Кранс-Монтана

Полицията на кантона Валис в Швейцария съобщи, че са идентифицирани всички 40 жертви на пожара в бар в Кранс-Монтана по време на новогодишните празненства, включително 20 непълнолетни, предаде АФП.

Жертвите, на възраст между 14 и 39 години, включват 21 швейцарци, девет французи – сред които един френско-швейцарец и един с тройно гражданство на Франция, Израел и Великобритания, шест италианци – включително един итало-емирец, една белгийка, една португалка, един румънец и един турчин.