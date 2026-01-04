Илиан Илиев за Стратега: Загубихме изключителен човек, който бе пример за толерантност

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев изказа съболезнования на всички близки на Димитър Пенев. Наставникът даде и кратка информация за селекцията на клубния му отбор.

- Реклама -

„Искам да изкажа съболезнования, защото България вчера загуби един много важен за футбола ни човек. Искам да изкажа съболезнования на всички близки на Димитър Пенев. Имах щастието да ми е треньор и после да му бъда помощник треньор. Той ми даде път в националния отбор в началото. Загубихме страхотен специалист, но най-важното изключителен човек, който е пример за всички нас за тази толерантност, която я няма във футбола, от много време сме я загубили“, каза Илиев, който говори пред медиите на старта на зимната подготовка.

Наставникът на варненци разкри, че нападателят Густаво Франса вече не е част от отбора. Същото се отнася и за юношата на „моряците“ Мартин Милушев. „Предполагам, че ще се разделим с още един-двама футболисти“, добави Илиан Илиев.

„В момента с нас почват три момчета от школата. Нови футболисти на този етап не се очаква да привличаме“, каза още родният специалист.