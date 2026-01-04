НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 04.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Илиан Илиев за Стратега: Загубихме изключителен човек, който бе пример за толерантност

          "В момента с нас почват три момчета от школата. Нови футболисти на този етап не се очаква да привличаме" - каза още специалистът за ситуацията около клубния му отбор Черно море

          0
          32
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев изказа съболезнования на всички близки на Димитър Пенев. Наставникът даде и кратка информация за селекцията на клубния му отбор.

          - Реклама -

          „Искам да изкажа съболезнования, защото България вчера загуби един много важен за футбола ни човек. Искам да изкажа съболезнования на всички близки на Димитър Пенев. Имах щастието да ми е треньор и после да му бъда помощник треньор. Той ми даде път в националния отбор в началото. Загубихме страхотен специалист, но най-важното изключителен човек, който е пример за всички нас за тази толерантност, която я няма във футбола, от много време сме я загубили“, каза Илиев, който говори пред медиите на старта на зимната подготовка.

          Наставникът на варненци разкри, че нападателят Густаво Франса вече не е част от отбора. Същото се отнася и за юношата на „моряците“ Мартин Милушев. „Предполагам, че ще се разделим с още един-двама футболисти“, добави Илиан Илиев.

          „В момента с нас почват три момчета от школата. Нови футболисти на този етап не се очаква да привличаме“, каза още родният специалист.

          Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев изказа съболезнования на всички близки на Димитър Пенев. Наставникът даде и кратка информация за селекцията на клубния му отбор.

          - Реклама -

          „Искам да изкажа съболезнования, защото България вчера загуби един много важен за футбола ни човек. Искам да изкажа съболезнования на всички близки на Димитър Пенев. Имах щастието да ми е треньор и после да му бъда помощник треньор. Той ми даде път в националния отбор в началото. Загубихме страхотен специалист, но най-важното изключителен човек, който е пример за всички нас за тази толерантност, която я няма във футбола, от много време сме я загубили“, каза Илиев, който говори пред медиите на старта на зимната подготовка.

          Наставникът на варненци разкри, че нападателят Густаво Франса вече не е част от отбора. Същото се отнася и за юношата на „моряците“ Мартин Милушев. „Предполагам, че ще се разделим с още един-двама футболисти“, добави Илиан Илиев.

          „В момента с нас почват три момчета от школата. Нови футболисти на този етап не се очаква да привличаме“, каза още родният специалист.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Наполи се оказа прекалено силен за Лацио – 2:0 в полза на шампионите

          Николай Минчев -
          Наполи победи Лацио с 2:0 като гост в среща от 18-ия кръг на италианската Серия А. Шампионите нанесоха своя удар на два пъти преди...
          Футбол

          Ясен Петров ще спасява Добруджа от изпадане

          Николай Минчев -
          Ясен Петров е новият старши треньор на новака в Първа лига Добруджа, съобщиха от пресслужбата на клуба. Джанини, както е известен още Петров, е...
          Футбол

          ЦСКА реши: Академията на клуба ще се казва „Димитър Пенев“

          Николай Минчев -
          ЦСКА официално обяви, че бъдещата академия на "червените" ще носи името на покойния Димитър Пенев. Легендарният футболист и треньор на клуба почина на 80...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions