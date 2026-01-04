Илиан Илиев за Стратега: Загубихме изключителен човек, който бе пример за толерантност

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев изказа съболезнования на всички близки на Димитър Пенев. Наставникът даде и кратка информация за селекцията на клубния му отбор.
„Искам да изкажа съболезнования, защото България вчера загуби един много важен за футбола ни човек. Искам да изкажа съболезнования на всички близки на Димитър Пенев. Имах щастието да ми е треньор и после да му бъда помощник треньор. Той ми даде път в националния отбор в началото. Загубихме страхотен специалист, но най-важното изключителен човек, който е пример за всички нас за тази толерантност, която я няма във футбола, от много време сме я загубили“, каза Илиев, който говори пред медиите на старта на зимната подготовка.
Наставникът на варненци разкри, че нападателят Густаво Франса вече не е част от отбора. Същото се отнася и за юношата на „моряците“ Мартин Милушев. „Предполагам, че ще се разделим с още един-двама футболисти“, добави Илиан Илиев.
„В момента с нас почват три момчета от школата. Нови футболисти на този етап не се очаква да привличаме“, каза още родният специалист.
