Ивайло Чочев: Трудно ще настигнем Левски

Футболистът на Лудогорец Ивайло Чочев застана пред медиите преди заминаването на отбора за зимен лагер.

„Трябва да направим това, което направихме в последните мачове при смяната на треньора. Мисля, че това беше лицето на Лудогорец, което трябваше да покажем от началото на сезона, но в първите мачове не показахме тази добра игра, която демонстрирахме в последните кръгове. Наистина ще бъде трудна и тежка година. От нас се иска да се подготвим добре и да се представим по възможно най-добрия начин в Европа и българското първенство. Може би наистина разликата, която имаме с Левски е голяма и за един полусезон ще е трудно да се стопи, но ние ще направим всичко възможно да опровергаем това и защо не да имаме и шанс да обърнем нещата. Времето за подготовка е по-късно, но вече свикнахме“, започна халфът на разградчани, който благодари и на капитана на националния отбор Кирил Десподов за дуамите, че именно той заслужава да бъде Футболист на годината:

„Благодаря му за тези думи, това ме прави щастлив, че той го казва и го е видял. Радвам се, че успявам да помагам на отбора, да вкарвам голове, да побеждаваме, да се представям добре и така хората да говорят суперлативи за мен. Разбира се, че бих заменил всяка една индивидуална награда за това да станем шампиони. Отборната работа, която ще покажем през втория полусезон и с колектива, който имаме, се надявам да успеем да обърнем нещата. Не искам да влизам във вашите обувки, защото вашата работа е трудна, както и нашата, но има много момчета, които се представиха много добре тази година и заслужават да бъде гласувано за тях“.

Той отдаде почит и на починалия Димитър Пенев. „За мое огромно съжаление и за това на целия народ, изгубихме една голяма личност. Още когато отидох в ЦСКА и бях на 20 години, той всеки ден идваше на стадиона и в съблекалнята и си говореше с нас. Нямаше ден, в който да не е усмихнат, да ме подмине и да не си говорим. За него мога да кажа само хубави неща, защото е човек, който е направил много за българския футбол. Никога не показа его или някакво самочувствие и да се скара с някого. Когато отидох в ЦСКА, бяхме аз, Карачанаков, Грънчов. Той всеки ден говореше с нас, помагаше ни. Аз имам много разговори с него“, завърши Ивайло Чочев.