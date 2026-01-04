НА ЖИВО
      неделя, 04.01.26
          Футбол

          Ясен Петров ще спасява Добруджа от изпадане

          В щаба на новия наставник влизат асистентите Георги Илиев и Ивелин Петков

          Снимка: www.facebook.com/PFCDobrudja1919
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ясен Петров е новият старши треньор на новака в Първа лига Добруджа, съобщиха от пресслужбата на клуба. Джанини, както е известен още Петров, е бивш национален селекционер, като е водил още родните Левски, Локомотив София, пловдивските Ботев и Локомотив, и Черно море.

          В щаба му влизат асистентите Георги Илиев и Ивелин Петков.

          „Ясен Петров е новият старши треньор на ПФК Добруджа
          В своята треньорска кариера, Ясен Петров е водил националния отбор на България, както и едни от водещите клубове в страната – Левски София, Локомотив София, Ботев Пловдив, Черно море и Локомотив Пловдив. Има и сериозен международен опит, натрупан по време на работата му в Китай.
          Към треньорския му щаб се присъединяват помощник треньорите Георги Илиев и Ивелин Петков.
          Пожелаваме успех на новия треньорски екип начело с Ясен Петров!“, гласи съобщението на добричлии. 

