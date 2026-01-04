Ясен Петров ще спасява Добруджа от изпадане

Ясен Петров е новият старши треньор на новака в Първа лига Добруджа, съобщиха от пресслужбата на клуба. Джанини, както е известен още Петров, е бивш национален селекционер, като е водил още родните Левски, Локомотив София, пловдивските Ботев и Локомотив, и Черно море.

В щаба му влизат асистентите Георги Илиев и Ивелин Петков.

„Ясен Петров е новият старши треньор на ПФК Добруджа

Пожелаваме успех на новия треньорски екип начело с Ясен Петров!“, гласи съобщението на добричлии.