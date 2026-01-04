Йеменските правителствени сили възстановиха контрола над ключови провинции, подкрепяни от Саудитска Арабия

Рашад ал-Алими, ръководител на Президентския съвет за лидерство, заяви, че силите на „Щит на родината“ са постигнали „рекорден успех“ в превземането на провинциите близо до границата със Саудитска Арабия.

Йеменските правителствени войски, подкрепяни от Саудитска Арабия, си върнаха контрола над губернаторствата Хадрамут и ал-Махра от подкрепяния от Обединените арабски емирства сепаратистки Южен преходен съвет (STC), докато напрежението между регионалните сили от Персийския залив продължава да тлее.

Рашад ал-Алими, ръководител на международно признатото правителство в разцепената от войната страна, заяви, че силите на „Щит на родината“ са постигнали „рекорден успех“ в „връщането на всички военни и охранителни позиции в провинцията“, граничеща със Саудитска Арабия, след операцията, започнала ден по-рано.

Най-важното е, че правителството обяви, че е поело отново контрола над Мукала, ключовото източно пристанище и столица на провинция Хадрамут, от STC, която го завзе миналия месец и което саудитските сили атакуваха през последните дни.

Правителствени източници съобщиха на Al Jazeera Arabic, че йеменските правителствени сили са поели контрола над всички области в Хадрамут, най-голямата губернаторска власт на Йемен.

Генералният директор на Службата за младежта в губернаторството Ал-Махра, Мохамед Омар Сувайлам, също заяви пред Анадолската агенция в неделя, че силите на „Щит на родината“ са поели контрола над всичките девет области на губернаторството след оттеглянето на силите на STC.

От вторник насам Йемен е свидетел на безпрецедентна ескалация на напрежението, след като силите на STC поеха контрола над Хадрамут и ал-Махра в началото на декември – двете провинции съставляват почти половината от територията на Йемен и граничат със Саудитска Арабия.

Според Ахмед ал-Шалафи, редактора на йеменския отдел на Ал Джазира, през последния ден са настъпили големи промени в политическия и военния пейзаж на Йемен.

„Йеменската армия и силите на „Щит на родината“ успяха да влязат на бойното поле и да се намесят военно, за да разрешат конфликта на място“, каза той.

„Политическите действия дойдоха на второ място, когато йеменското правителство покани Южния преходен съвет на конференция в Саудитска Арабия“, добави ал-Шалафи.

От петък насам най-малко 80 бойци на STC са били убити в боеве със сили, подкрепяни от Саудитска Арабия, съобщи представител на групировката пред информационна агенция AFP в неделя. Според официалния представител, най-малко 152 членове на силите на STC са били ранени, а 130 са били взети в плен.

В събота военен служител от STC заяви пред AFP, че саудитски военни самолети са извършили „интензивни“ въздушни нападения срещу един от лагерите на групировката в Баршид, западно от Мукала.

Въпреки това, STC приветства предложението за диалог от Саудитска Арабия, наричайки го „истинска възможност“, която би могла да защити „стремежите на южняшките хора“.

Местни източници съобщиха на Ал Джазира, че животът постепенно се връща към нормалното в град Сейюн, в региона и губернаторството Хадрамут, където работата е възобновена като част от усилията за реактивиране на държавните институции и осигуряване на непрекъснатото предоставяне на услуги на гражданите.

Губернаторът на Хадрамут Салем Ахмед Саид ал-Ханбаши пристигна на летище Сейюн във Уади Хадрамут, след като силите на „Щит на родината“ поеха контрола над региона, съобщи Al Jazeera Arabic.

Но напрежението и раздорите все още изобилстват другаде в южната част.

Международно признатото правителство на Йемен публикува изявление относно предполагаемите ограничения за движение, наложени от STC в пристанищния град Аден в южен Йемен.

Правителството обвини STC, че е възпрепятствала някои пътници да влязат в Аден и е задържала хора, опитващи се да влязат в града, включително семейства и болни, търсещи лечение.

В него се казва, че „ограниченията на Южния преходен съвет върху движението на гражданите до Аден са тежко нарушение на конституцията и нарушение на Споразумението от Рияд. Призоваваме Южния преходен съвет незабавно и безусловно да прекрати всички ограничения върху движението на гражданите. Потвърждаваме, че държавата ще предприеме мерки за защита на цивилното население и ще гарантира свободата на движение“.

Правителствен служител заяви пред Ройтерс, че йеменските правителствени сили ще настъпят от Хадрамут към Аден, бастион на STC.

Някои полети от международното летище Аден бяха възобновени, след като то беше затворено в четвъртък, като правителството и Саудитска Арабия, от една страна, и STC, от друга, си разменяха вината за затварянето.

Ограниченията обаче продължават и на други места, като посолството на САЩ в Йемен заяви, че е получило съобщения за затваряния и е пренасочило полети до и от Сокотра, йеменски остров в Индийския океан.