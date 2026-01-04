Кърваво нападение в Северна Нигерия: десетки убити и отвлечени

Най-малко 30 души са били убити, а десетки други – отвлечени, след въоръжено нападение над село в щата Нигер в северната част на Нигерия, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

По данни на Ройтерс** най-малко 14 души са в неизвестност, като се предполага, че са били отвлечени. Атаката е извършена снощи, когато въоръжени мъже са нахлули в село Касуван-Даджи и са открили огън по местните жители.

Говорителят на полицията в щата Нигер Васиу Абиодун съобщи, че нападателите са разрушили местния пазар и няколко къщи, след което са се изтеглили. По думите му силите за сигурност са мобилизирани и провеждат операция по издирване на извършителите и отвлечените.

Местни жители обаче твърдят, че броят на загиналите е най-малко 37 и може да нарасне, тъй като в района все още не са пристигнали представители на силите за сигурност. Тези твърдения поставят под съмнение официалната информация на полицията, отбелязва БТА.

Подобни нападения са чести в Нигерия – най-населената страна в Африка, където въоръжени банди редовно атакуват отдалечени населени места. Те се борят за контрол върху територии и ресурси в райони с ограничено държавно присъствие и слаба сигурност.

Село Касуван-Даджи се намира близо до Папири – район, в който през ноември миналата година бяха отвлечени над 300 ученици и техните учители от католическо училище. Според полицията нападателите са дошли от Националния парк в област Кабе – още едно доказателство, че обширните и слабо населени горски резервати се използват като убежища от въоръжени групировки.