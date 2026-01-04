Киър Стармър подчерта, че ще остане премиер до 2027 г.

Британският премиер Киър Стармър заяви в неделя, че честите смени на лидерството не са „в национален интерес“ и подчерта, че възнамерява да остане на поста си и през 2027 г.

В интервю за Би Би Си Стармър отхвърли спекулациите около позицията си след трудната 2025 г. и подчерта, че предстоящите избори във Великобритания не представляват „референдум“ за неговото управление.

„Бях избран през 2024 г. с петгодишен мандат да променя страната и това е, което смятам да направя – да бъда верен на този мандат. Ще бъда на този пост и през 2027 г., а ако този дълъг формат на интервюто проработи, можем да го повторим и през януари догодина“, каза Стармър.

Той разкритикува „постоянното разместване и смяна“ на министри при предишното консервативно правителство, като заяви, че подобен сценарий би бил подарък за политическите опоненти на Лейбъристката партия.

„При предишното управление видяхме непрекъсната смяна на лидери и екипи – това доведе до пълен хаос и беше сред причините консерваторите да бъдат толкова категорично отстранени на последните избори“, посочи той.

Стармър подчерта, че ще бъде оценяван на следващите избори според това дали е изпълнил ключовите ангажименти, които имат най-голямо значение за хората.