Киър Стармър подчерта, че ще остане премиер до 2027 г.

Британският премиер Киър Стармър заяви в неделя, че честите смени на лидерството не са „в национален интерес“ и подчерта, че възнамерява да остане на поста си и през 2027 г.
- Реклама -
В интервю за Би Би Си Стармър отхвърли спекулациите около позицията си след трудната 2025 г. и подчерта, че предстоящите избори във Великобритания не представляват „референдум“ за неговото управление.
Той разкритикува „постоянното разместване и смяна“ на министри при предишното консервативно правителство, като заяви, че подобен сценарий би бил подарък за политическите опоненти на Лейбъристката партия.
Стармър подчерта, че ще бъде оценяван на следващите избори според това дали е изпълнил ключовите ангажименти, които имат най-голямо значение за хората.
Британският премиер Киър Стармър заяви в неделя, че честите смени на лидерството не са „в национален интерес“ и подчерта, че възнамерява да остане на поста си и през 2027 г.
- Реклама -
В интервю за Би Би Си Стармър отхвърли спекулациите около позицията си след трудната 2025 г. и подчерта, че предстоящите избори във Великобритания не представляват „референдум“ за неговото управление.
Той разкритикува „постоянното разместване и смяна“ на министри при предишното консервативно правителство, като заяви, че подобен сценарий би бил подарък за политическите опоненти на Лейбъристката партия.
Стармър подчерта, че ще бъде оценяван на следващите избори според това дали е изпълнил ключовите ангажименти, които имат най-голямо значение за хората.