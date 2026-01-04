НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 04.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Китай призова САЩ да освободят Николас Мадуро и настоя за диалог във Венецуела

          18
          284
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Министерството на външните работи на Китай заяви, че Съединените щати трябва незабавно да освободят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му, както и да прекратят действията, които според Пекин представляват опит за смяна на властта в Каракас. Това съобщава „Ройтерс“, като се позовава на официална позиция на китайската дипломация.

          - Реклама -
          Американски сенатор: Мадуро ще бъде съден в САЩ Американски сенатор: Мадуро ще бъде съден в САЩ

          В изявление, публикувано на сайта на външното министерство и цитирано от „Франс прес“, Пекин определя операцията като „явно нарушение на международното право“ и подчертава необходимостта от мирно разрешаване на конфликта.

          „Китай призовава САЩ да гарантират личната безопасност на президента Николас Мадуро и съпругата му, да ги освободят незабавно и да престанат да се опитват да свалят правителството на Венецуела“, се казва в официалната позиция на китайското външно министерство.

          От Пекин подчертават, че единственият устойчив изход от кризата е чрез диалог и преговори между страните, без външна военна намеса. Китайската страна настоява международната общност да спазва принципите на суверенитета и ненамесата във вътрешните работи на държавите.

          Министерството на външните работи на Китай заяви, че Съединените щати трябва незабавно да освободят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му, както и да прекратят действията, които според Пекин представляват опит за смяна на властта в Каракас. Това съобщава „Ройтерс“, като се позовава на официална позиция на китайската дипломация.

          - Реклама -
          Американски сенатор: Мадуро ще бъде съден в САЩ Американски сенатор: Мадуро ще бъде съден в САЩ

          В изявление, публикувано на сайта на външното министерство и цитирано от „Франс прес“, Пекин определя операцията като „явно нарушение на международното право“ и подчертава необходимостта от мирно разрешаване на конфликта.

          „Китай призовава САЩ да гарантират личната безопасност на президента Николас Мадуро и съпругата му, да ги освободят незабавно и да престанат да се опитват да свалят правителството на Венецуела“, се казва в официалната позиция на китайското външно министерство.

          От Пекин подчертават, че единственият устойчив изход от кризата е чрез диалог и преговори между страните, без външна военна намеса. Китайската страна настоява международната общност да спазва принципите на суверенитета и ненамесата във вътрешните работи на държавите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вицепрезидентът Делси Родригес поема временно управлението на Венецуела след задържането на Мадуро

          Дамяна Караджова -
          Конституционната камара на Върховния съд на Венецуела разпореди в събота вицепрезидентът Делси Родригес
          Политика

          Северна Корея изстреля неидентифицирана балистична ракета

          Красимир Попов -
          Северна Корея е изстреляла балистична ракета край източното си крайбрежие, предаде АФП, като се позова на информация от въоръжените сили на Южна Корея. „Северът изстреля...
          Политика

          Австралия и Нова Зеландия: подкрепа за международното право и демократичен преход във Венецуела

          Красимир Попов -
          Австралия и Нова Зеландия заявиха, че подкрепят международното право и демократичното бъдеще на Венецуела, след като президентът Николас Мадуро беше задържан от американски сили,...

          18 КОМЕНТАРА

          1. Да извършиш тероризъм в друга държава, да пратиш специални части, за да отвлечеш законен президент на друга държава и да го заведеш в сащ на съд, защото така те кефи е точно тероризъм от сащ! И след това превземаш природните ресурси на тази държава, подчиняваш я, слагаш удобни и продажни управници! Да чакаме ли специалните ти части да отвлекат борисоф и пеефски от България, за да ги съдиш в сащ?!

          2. Тръмп казал че ще управляват Венецуела известно време…
            Така и Путя е решил….да поуправлява Украйна известно време….
            Не виждам да е проблем за жълтопаветието…..

          5. бенямин нетаняху е масов убиец, тръмп! сащ и англия са терористични държави и трябва да бъдат унищожени!

          6. Китай хубаво призовават, да освободят Мадуро като лигитимно избран Президент на Венецуела. А защо не призовават Русия, да арестува Зеленски станал Президент на Украйна чрез преврат?.Нефтените залежи ги интересува САЩ на Венецуела. Скоро и Просяка Зеленски ще падне.

          7. Рафинерията във Венецуела е дадена на концесия на Китай.Така ,че …става интересно каква е играта.🤔👀

            • Антон Андонов your comment will be now taken into consideration and will be used for security purposes as a threat . You might be bared of traveling across EU and USA . Your comments will now be passed to the embassies and further action might be taken against you . Good luck 🤞

              • Боян Д. , чудя се някой като напише подобен коментар – Китай да затриел целия запад – дали е тотален малоумник или платен трол. Трудно се хваща разликата между двамата

          9. Отчитаме дейност,прах в очите на световната овца. Кучето си лае,а кервана си върви. Айде вие към Тайван и мирясайте.

          10. Няма бе пичове , те заради вас го отвлякоха за да им плячкосат петрола и да ви го продават на вас ама на по яки цени…

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions