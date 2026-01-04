Китай призова САЩ да освободят Николас Мадуро и настоя за диалог във Венецуела

Министерството на външните работи на Китай заяви, че Съединените щати трябва незабавно да освободят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му, както и да прекратят действията, които според Пекин представляват опит за смяна на властта в Каракас. Това съобщава „Ройтерс“, като се позовава на официална позиция на китайската дипломация.
В изявление, публикувано на сайта на външното министерство и цитирано от „Франс прес“, Пекин определя операцията като „явно нарушение на международното право“ и подчертава необходимостта от мирно разрешаване на конфликта.
От Пекин подчертават, че единственият устойчив изход от кризата е чрез диалог и преговори между страните, без външна военна намеса. Китайската страна настоява международната общност да спазва принципите на суверенитета и ненамесата във вътрешните работи на държавите.
Да извършиш тероризъм в друга държава, да пратиш специални части, за да отвлечеш законен президент на друга държава и да го заведеш в сащ на съд, защото така те кефи е точно тероризъм от сащ! И след това превземаш природните ресурси на тази държава, подчиняваш я, слагаш удобни и продажни управници! Да чакаме ли специалните ти части да отвлекат борисоф и пеефски от България, за да ги съдиш в сащ?!
Тръмп казал че ще управляват Венецуела известно време…
Така и Путя е решил….да поуправлява Украйна известно време….
Не виждам да е проблем за жълтопаветието…..
Пей си Пенке ле,кой те слуша!
Само аларми
бенямин нетаняху е масов убиец, тръмп! сащ и англия са терористични държави и трябва да бъдат унищожени!
Китай хубаво призовават, да освободят Мадуро като лигитимно избран Президент на Венецуела. А защо не призовават Русия, да арестува Зеленски станал Президент на Украйна чрез преврат?.Нефтените залежи ги интересува САЩ на Венецуела. Скоро и Просяка Зеленски ще падне.
Рафинерията във Венецуела е дадена на концесия на Китай.Така ,че …става интересно каква е играта.🤔👀
Време е да Китай да затрие израел,сащ,англия, франция и така
Антон Андонов your comment will be now taken into consideration and will be used for security purposes as a threat . You might be bared of traveling across EU and USA . Your comments will now be passed to the embassies and further action might be taken against you . Good luck 🤞
Pavlin Bachvarov лапай пишки безрродник! Можеш ли,знаеш ли да пишеш на Български?
Антон Андонов..и Русия
Боян Д. , чудя се някой като напише подобен коментар – Китай да затриел целия запад – дали е тотален малоумник или платен трол. Трудно се хваща разликата между двамата
Мирослав Михайлов питай майка си бе слепок
Антон Андонов , ще питам твоята.
Отчитаме дейност,прах в очите на световната овца. Кучето си лае,а кервана си върви. Айде вие към Тайван и мирясайте.
Няма бе пичове , те заради вас го отвлякоха за да им плячкосат петрола и да ви го продават на вас ама на по яки цени…
Само приказвате ,действайте
Китай нещо да каже за Путлер!?
Повдига ми се от такива употребяващи името Путлер.
Нещастници.