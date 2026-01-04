Китай призова САЩ да освободят Николас Мадуро и настоя за диалог във Венецуела

Министерството на външните работи на Китай заяви, че Съединените щати трябва незабавно да освободят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му, както и да прекратят действията, които според Пекин представляват опит за смяна на властта в Каракас. Това съобщава „Ройтерс“, като се позовава на официална позиция на китайската дипломация.

В изявление, публикувано на сайта на външното министерство и цитирано от „Франс прес“, Пекин определя операцията като „явно нарушение на международното право“ и подчертава необходимостта от мирно разрешаване на конфликта.

„Китай призовава САЩ да гарантират личната безопасност на президента Николас Мадуро и съпругата му, да ги освободят незабавно и да престанат да се опитват да свалят правителството на Венецуела“, се казва в официалната позиция на китайското външно министерство.

От Пекин подчертават, че единственият устойчив изход от кризата е чрез диалог и преговори между страните, без външна военна намеса. Китайската страна настоява международната общност да спазва принципите на суверенитета и ненамесата във вътрешните работи на държавите.