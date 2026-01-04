Кучине Лубе (Чивитанова) отстъпи на Тренто в нов силен мач на Александър Николов

Волейболист №2 в света Александър Николов реализира 24 точки, но неговият Кучине Лубе (Чивитанова) отстъпи в дербито срещу шампиона Итас Трентино (Тренто). Трентинци се наложиха с с 3:1 (25:22, 25:20, 21:25, 25:22) гейма в мач от 14-ия кръг на италианската Суперлига.

Матия Ботоло приключи с 15 точки, а Джовани Мария Гарджуло се отчете с 10. За Тренто избраният за Волейболист номер 1 в света за тази година Алесандро Микиелето завърши със 17 точки. Тео Форе и Жорди Рамон добавиха по 15 пункта за победителите.

Така Тренто остава лидер с 35 точки, докато Лубе е на шестата позиция с актив от 25.

Междувременно, капитанът на националите Алекс Грозданов и полският първенец Богданка ЛУК (Люблин) постигнаха труден успех над Закса (Кенджежин-Кожле) с 3:2 гейма навън.