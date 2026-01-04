НА ЖИВО
      неделя, 04.01.26
          Кукери прогониха злото в центъра на Благоевград

          Георги Петров
          Кукерски групи дефилират по централните улици на Благоевград в рамките на Фестивала на сурвакарските игри. Тази година във фестивала участват 17 местни групи и една гостуваща от Петрич, които представят традиционни за региона обичаи и ритуали, съобщи кореспондент на БГНЕС.

          Шествието започна тази сутрин от Съдебната палата и преминава по централната пешеходна улица към площад Георги Измирлиев. Групите дефилират по предварително определен ред, като в празничното шествие се включват участници от почти всички населени места в общината.

          За поредна година звънът на тежките чанове, пъстрите маски и атрактивните костюми привличат стотици жители и гости на града. По-късно специално жури ще отличи най-добрите изпълнения в различни категории, като оценяването ще бъде на база автентичност, визия и сценично присъствие.

          Фестивалът е част от богатата празнична програма на Община Благоевград, която тази година включва над 70 културни и обществени събития.

          Във връзка с провеждането на фестивала е въведена временна организация на движението. От 8:30 до 16:30 часа е забранено движението на автомобили по улица „Тодор Александров“ в определени участъци, по улица „Крали Марко“, както и по улица „Цар Иван Шишман“. Забранено е и преминаването на моторни превозни средства и коне в пешеходната зона на централната градска част по време на фестивала.

