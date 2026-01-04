НА ЖИВО
      неделя, 04.01.26
          Локомотив Пловдив с първо ново попълнение през зимния трансферен прозорец

          Снимка: www.facebook.com/lokomotivplovdiv
          Локомотив Пловдив подписа договор със Севи Идриз, съобщиха от „черно-белите“. Крилото стана част от клуба с контракт за три години.

          Севи Идриз e роден на 16.11.2007 година в Асеновград. От 2019 до 2022 е част от школата на Локомотив, а след това преминава в ЦСКА 1948. В средата на миналата година той отново се завърна при „черно-белите“, като първоначално изигра няколко мача за дублиращия отбор, а след това дебютира при мъжете. Севи Идриз е юношески национал на България, като за U19 има записани 7 мача, в които се отчита с един гол и една асистенция.

          Ето какво заяви Идриз пред клубния сайт:

          „Изказвам своята благодарност към ръководството и треньорския щаб за гласуваното доверие и предоставената възможност да бъда част от „черно-бялото“ семейство! Локомотив е клуб с богата история и верни привърженици, които със своята страст и отдаденост допринасят за неговата уникалност. Ще нося фланелката на отбора с необходимото уважение, смирение и силна мотивация да доказвам своите качества всеки ден!“.

          „ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Севи Идриз с екипа на „черно-белите“!“, написаха още „смърфовете“.

