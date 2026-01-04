Мадуро е в Ню Йорк: венецуелският лидер ще бъде изправен пред федерален съд

Самолет с пленения венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес е кацнал на военната база на Националната гвардия „Стюарт“ в Ню Йорк, съобщи CNN.

Очаква се Мадуро да се изправи пред федералния съд в Манхатън още следващата седмица, където ще бъде съден по обвинения за наркотрафик и престъпления, свързани с оръжие.

Двойката е била изведена от спалнята си по време на мащабна американска военна операция в Каракас, проведена през нощта, като по данни на американските власти операцията е била прецизна и планирана от месеци.

Министерството на правосъдието на САЩ разсекрети на 3 януари ново обвинение срещу Мадуро, както и срещу съпругата му Силия Флорес и пълнолетния им син, което значително разширява обхвата на делото срещу венецуелското ръководство.