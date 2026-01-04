НА ЖИВО
          Политика

          Мадуро е в Ню Йорк: венецуелският лидер ще бъде изправен пред федерален съд

          Длъжностни лица на място на летище Стюарт в Ню Уиндзор, Ню Йорк, в събота, 3 януари. Снимка: WNYW
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Самолет с пленения венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес е кацнал на военната база на Националната гвардия „Стюарт“ в Ню Йорк, съобщи CNN.

          - Реклама -

          Очаква се Мадуро да се изправи пред федералния съд в Манхатън още следващата седмица, където ще бъде съден по обвинения за наркотрафик и престъпления, свързани с оръжие.

          Двойката е била изведена от спалнята си по време на мащабна американска военна операция в Каракас, проведена през нощта, като по данни на американските власти операцията е била прецизна и планирана от месеци.

          Министерството на правосъдието на САЩ разсекрети на 3 януари ново обвинение срещу Мадуро, както и срещу съпругата му Силия Флорес и пълнолетния им син, което значително разширява обхвата на делото срещу венецуелското ръководство.

