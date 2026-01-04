Миг на магия от Дани Олмо донесе ключов успех за Барселона

Барселона стигна до много важен успех в дербито от поредния кръг на испанската Ла Лига срещу Еспаньол. Каталунците регистрираха победа с 0:2 като двете късни попадения реализираха Роберт Левандовски и Дани Олмо. Асистенциите и за двете попадения отидоха на сметката на Фермин Лопез.

По време на цялата среща вратарят на шампионите Жоан Гарсия направи редица спасявания, с което отчая бившия си съотборници. След този мач Барселона увеличи аванса си на върха в класирането пред вечния съперник Реал Мадрид на 7 точки.

Двубоят започна равностойно, като в началните минути гостите имаше по-добрите ситуации. Още в самото начало Феран Торес можеше да изскочи сам срещу вратаря на домакините, но испанецът не може да се ориентира добре след рикошет в крака на съперник.

Постепенно домакините погледнаха по-смело към противниковата врата, където обаче бившият им съотборник Жоан Гарсия показа невероятните си качества за пореден път. Вратарят бе сериозно обиждан от местните фенове, но това сякаш го мотивира да направи един от най-добрите мачове в цялата си кариера.

В 19-та минута Роберто Фернандес бе изведен сам срещу Гарсия, но последният спаси положението. След това вратарят на Барса изблъска съотборника си Мартин, който блокира втория удар на противника. В края на първото полувреме Жоан отрази и страхотен шут с глава на Мия.

На почивката Ханзи Флик замени Рашфорд с Фермин Лопес, а първите минути след подновяването на играта бяха за блаугранас. Френки де Йонг обаче стреля неточно с пета в една ситуация, а изстрел на Кунде с глава бе отразен от Дмитрович.

В 64-та минута Роберто се откъсна, преминавайки през центъра от защитата на Барса и се озова сам срещу Жоан Гарсия. Нападателят реши да финтира вратаря, който обаче се усети и успя да отклони топката настрани. За жалост на домакините Роберто можеше да подаде и на свой съотборник, който бе близо до него, но нападателят избра друго решение.

В следващите минути Жоан Гарсия се отчете с още две добри намеси. На отсрещната врата феноменална реакция показа и Дмитрович. При ситуацията след разбъркване в наказателното поле Ерик Гарсия бе оставен на метър от голлинията пред опразнената врата. Сръбският страж обаче направи феноменален плонж и успя да запази вратата си чиста.

Така се стигна до 86-та минута, когато Барселона поведе в резултата. При бързо нападение Фермин намери Дани Олмо на границата на наказателното поле. Испанският национал с прецизен фалцов удар по диагонала остави безпомощен Дмитрович – 0:1.

В 90-та минута гостите решиха всичко. Отново Фермин Лопес бе с ключва рола за гола, след като проби по дясното крило, влезе в наказателното поле и намери Левандовски на метри от вратата. За поляка не остана нищо друго, освен да вкара отблизо – 0:2.

Следващият мач на Барселона ще се проведе в Саудитска Арабия – това е полуфиналът за Суперкупата на Испания срещу Атлетик Билбао.