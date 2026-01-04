Над 24 000 глоби по празниците: Пътната полиция с мащабен контрол при „голямото прибиране“

В последния почивен ден от дългата поредица празнични дни България се подготвя за т.нар. „голямо прибиране“. Пътищата в цялата страна са под засилено наблюдение, а Националният координационен център за безопасност по пътищата работи в 24-часов режим, следейки трафика в реално време.

Засилено полицейско присъствие има по всички основни пътни артерии, като близо 800 полицейски екипа са ангажирани с контрола на движението. До 20:00 ч. днес е въведено ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона по магистралите в посока София.

Равносметката от празничния контрол

Инспектор Велин Тодоров от отдел „Пътна полиция“ към ГДНП представи обобщени данни за периода от 24 декември 2025 г. до 1 януари 2026 г., които показват интензивна работа на контролните органи:

⇒ 371 акта са съставени за управление след употреба на алкохол, наркотични вещества и техни аналози.

⇒ Над 2 850 акта за административни нарушения са издадени за деветдневния период.

⇒ Повече от 24 700 фиша са наложени на нарушители в цялата страна.

Освен превишената скорост и употребата на алкохол, сред най-честите нарушения остават неизползването на обезопасителни колани и говоренето по мобилен телефон по време на шофиране.

По-малко жертви на пътя през 2025 г.

Въпреки големия брой установени нарушения, данните за пътната безопасност отчитат положителна тенденция спрямо предходната година:

⇒ Над 500 по-малко тежки катастрофи

⇒ Повече от 700 по-малко ранени

⇒ 22-ма по-малко загинали на пътя

„Това е добър сигнал, но предстои сериозна работа през 2026 година, за да запазим и подобрим тази тенденция“, подчерта инспектор Тодоров.

Камери, изкуствен интелект и санкции в евро

От „Пътна полиция“ посочват, че ежедневно се работи по модернизация на контрола, включително чрез въвеждане на камери с елементи на изкуствен интелект. Центърът разполага с директен достъп до общинските камери в София и по основните пътни направления, което позволява бързи реакции при инциденти и задръствания.

Важно за шофьорите: след преминаването към новата валута всички глоби и санкции вече се налагат в евро.