          - Реклама -
          Наполи се оказа прекалено силен за Лацио – 2:0 в полза на шампионите

          В следващия кръг "орлите" са домакини на Фиорентина, а Антонио Конте и компания посрещат Верона

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Наполи победи Лацио с 2:0 като гост в среща от 18-ия кръг на италианската Серия А. Шампионите нанесоха своя удар на два пъти преди почивката чрез Леонардо Спинацола и Амир Рахмани.

          В края нервите на терена взеха връх и към съблекалните преждевременно поеха Адам Марушич и Тиджани Нослин от домакините, и резервата на гостите Паскуале Мацоки.

          В подреждането Наполи е на точка от лидера Милан, с равен брой срещи. Лацио е девети с 24 пункта.

          В следващия кръг „орлите“ са домакини на Фиорентина, а Антонио Конте и компания посрещат Верона.

          - Реклама -

