Наполи се оказа прекалено силен за Лацио – 2:0 в полза на шампионите

Наполи победи Лацио с 2:0 като гост в среща от 18-ия кръг на италианската Серия А. Шампионите нанесоха своя удар на два пъти преди почивката чрез Леонардо Спинацола и Амир Рахмани.

В края нервите на терена взеха връх и към съблекалните преждевременно поеха Адам Марушич и Тиджани Нослин от домакините, и резервата на гостите Паскуале Мацоки.

В подреждането Наполи е на точка от лидера Милан, с равен брой срещи. Лацио е девети с 24 пункта.

В следващия кръг „орлите“ са домакини на Фиорентина, а Антонио Конте и компания посрещат Верона.