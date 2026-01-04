НА ЖИВО
          Общество

          Най-малко четирима убити при сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност в Иран

          Снимка: БГНЕС
          Най-малко четирима души са загинали в западен Иран в събота, 3 януари, при сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност, съобщи АФП, позовавайки се на две правозащитни организации. Според тях Революционната гвардия е открила огън по демонстранти.

          Протестите продължиха в няколко града в Иран в седмия ден на вълна от недоволство, предизвикана от рязкото поскъпване на живота в Ислямската република.

          По данни на норвежката правозащитна организация Hengaw, Революционната гвардия е използвала бойни патрони срещу протестиращи в района Малекшахи в западната провинция Илам, при което са убити четирима души от кюрдското малцинство. Организацията проверява и сигнали за още двама загинали, докато десетки са ранени.

          Друга базирана в Норвегия организация – Iran Human Rights – потвърди, че най-малко четирима души са убити и 30 ранени, след като „силите за сигурност нападнаха протестите“ в Малекшахи.

          Иранските държавни медии също съобщиха за сблъсъците. Агенция Mehr News Agency информира, че един член на Революционната гвардия е бил убит, след като, по думите ѝ, „бунтовници“ са опитали да щурмуват полицейски участък.

          По официални данни от 31 декември досега са загинали най-малко 12 души, включително представители на силите за сигурност. Американската организация Human Rights Activists News Agency съобщава, че протести са регистрирани на 174 места в 60 града в 25 от 31 ирански провинции.

          Според същия източник най-малко 582 души са арестувани, а 15 протестиращи са загинали през последните седем дни.

          Протестите започнаха след стачка на търговци в базара в Техеран, влиятелен икономически център, и бързо се разпространиха в други региони, включително университети.

          Специалният докладчик на ООН по правата на човека в Иран Май Сато заяви, че „докладите показват нарастващи сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност“, и предупреди, че насилието от 2022–2023 г., довело до стотици жертви и хиляди арести, не бива да се повтаря.

          

