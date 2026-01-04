НБА: Изравнен рекорд за Джейлън Браун с екипа на Бостън

Бостън Селтикс спечели гостуването си на Ел Ей Клипърс с категоричното 146:115 точки. Това бе поредна среща от редовния сезон в НБА.

- Реклама -

Над всички за „келтите“ бе Джейлън Браун, който изравни върховите в кариерата си 50 точки. Той добави 3 борби и 5 асистенции към статистиката си. Дерик Уайт помогна с 29 пункта, а още четирима играчи на Селтикс завършиха с двуцифрен точков актив, като Джордан Уолш се отчете с дабъл-дабъл от пейката – 13 точки и 13 борби.

За „ножиците“ Кауай Ленард и Джон Колинс вкараха по 22 точки, а Дерик Джоунс-младши се отчете с 19. Джеймс Хардън завърши с 18 пункта и 12 асистенции.

На Изток Бостън е вече на една победа от втория Ню Йорк Никс, докато Клипърс са 12-и в Западната конференция с баланс 12-22.

В следващите си мачове Селтикс приемат Чикаго Булс, а Ел Ей гостува на Ню Орлиънс Пеликанс.

Останалите резултати:

Маями Хийт – Минесота Тимбъруулвс 115:125

Ню Йорк Никс – Филаделфия 76-ърс 119:130

Торонто Раптърс – Атланта Хоукс 134:117

Чикаго Булс – Шарлът Хорнетс 99:112

Сан Антонио Спърс – Портланд Трейл Блейзърс 110:115

Далас Маверикс – Хюстън Рокетс 110:104

Голдън Стейт Уориърс – Юта Джаз 123:114