      неделя, 04.01.26
          Нетаняху подкрепи действията на САЩ във Венецуела

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху изрази по време на заседание на кабинета „пълната подкрепа“ на своето правителство за категоричното решение и решителните действия на Съединените щати във Венецуела, съобщава Франс прес.

          Коментарите на Нетаняху идват след като Съединените щати извършиха военна операция, при която бе свален от власт венецуелският президент Николас Мадуро. След задържането му, САЩ възнамеряват да поемат временно управлението на страната, обяви американският президент Доналд Тръмп.

          „В Латинска Америка няколко държави се завръщат в американската сфера на влияние и подновяват връзките си с Държавата Израел. Приветстваме това и поздравяваме президента Тръмп и американските въоръжени сили за успешната операция“, каза Нетаняху, цитиран от БТА.

          По време на същото заседание Нетаняху също така изрази солидарност с борбата на иранския народ, като се присъедини към протестите в Иран, които са свързани с влошаващото се икономическо положение на страната.

