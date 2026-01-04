Николас Мадуро ще се яви за първи път пред съда в Ню Йорк

Сваленият венецуелски лидер Николас Мадуро се очаква да се яви за първи път пред съда в Ню Йорк в понеделник, 5 януари, в 12:00 ч. местно време, съобщи Си Ен Ен.

Изслушването ще се проведе пред федералния съдия Алвин Хелерстайн, съобщи Окръжният съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.

Министерството на правосъдието на САЩ разсекрети ново обвинение срещу Мадуро на 3 януари, част от наказателно дело за трафик на наркотици, което федералното правителство преследва в съда вече 15 години, като Мадуро е посочен като обвиняем през последните шест години.

Хелерстайн ръководи делото повече от десетилетие. 92-годишният съдия, назначен от президента Клинтън, е изключително опитен юрист, който е разглеждал редица високопрофилни дела.