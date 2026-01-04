НИС възобновява дейността си след прекъсване, въпреки санкциите на САЩ

Петролната рафинерия на сръбската компания НИС, която попада под американски санкции заради мажоритарния дял на руския „Газпром“, ще бъде отворена отново на 17 или 18 януари, съобщи сръбският президент Александър Вучич, цитиран от БТА.

Сряда, 11 януари, Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ предостави на НИС временен лиценз за работа до 23 януари, което ще позволи на рафинерията в Панчево да възобнови дейността си след 36 дни на прекъсване.

На 1 януари Адриатическият петролопровод ЯНАФ (JANAF) също обяви, че е получил разрешение от САЩ да продължи да транспортира петрол за НИС до 23 януари.

Санкциите на САЩ срещу НИС влязоха в сила на 9 октомври след отлагания, като бяха обявени на 10 януари 2025 г. Сръбската държава притежава 29,9% от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9%.

Компанията има срок до 24 май да се освободи от руския дял в собствеността си, като през септември миналата година „Интелиджънс“, свързана с „Газпром“, придоби 11,3% от акциите на НИС.