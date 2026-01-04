Полицията спря микробус и иззе десетки чували със съмнителен товар

Криминална полиция е извършила мащабна проверка на микробус с пловдивска регистрация на изхода на Хасково в посока Кърджали. Акцията се е провела при излизане на превозното средство от града, съобщава Булфото.

- Реклама -

Служителите на реда са спрели за проверка микробус „Фолксваген“, след което е започнало разтоварване на голямо количество черни найлонови торби. По първоначална информация в тях се съдържат препарати за растителна защита, използвани в земеделието.

Предполага се, че препаратите са внесени контрабандно от Турция, където цените им са значително по-ниски, а количествата – по-големи от допустимите за лична употреба. Това поражда съмнения за нелегален внос с търговска цел.

Към момента от компетентните органи не е предоставена официална информация за задържани лица или повдигнати обвинения. Очаква се в утрешния ден да бъдат оповестени повече подробности по случая.