      неделя, 04.01.26
          Повреден оптичен кабел в Балтийско море, Латвия разследва инцидента

          Снимка: arise.tv
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Оптичен кабел, собственост на частна компания, е бил повреден в Балтийско море, съобщи премиерът на Латвия Евица Силина. Тя добави, че обстоятелствата около инцидента се разследват, съобщи US News.

          Кабелът свързва Литва и Латвия, като първоначално не е било ясно какво е причинило повредата, посочи Националният център за управление на кризи на Литва. Регионът на Балтийско море е в повишена готовност след серия от прекъсвания на електропроводи, телекомуникационни връзки и газопроводи от началото на инвазията на Русия в Украйна през 2022 г., а НАТО засили присъствието си чрез фрегати, самолети и морски дронове.

          Последният инцидент става публично известен пет дни след като финландската полиция задържа товарен кораб, пътуващ от Русия за Израел, по подозрение за саботаж на подводен телекомуникационен кабел, който минава от Хелзинки през Финския залив до Естония.

