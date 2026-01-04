НА ЖИВО
          Правният екип на Мадуро вероятно ще твърди, че арестът му е в нарушение на международното право

          Снимка: Beyond My Ken / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Венецуелският президент Николас Мадуро се очаква да се яви за първи път пред съда на 5 януари, като неговият правен екип вероятно ще твърди, че арестът му нарушава международното право, съобщи старшият правен анализатор на Си Ен Ен и бивш прокурор Ели Хониг.

          По време на мащабна военна операция в средата на нощта, американски военни заловиха Мадуро и съпругата му в президентската резиденция в Каракас и ги отведоха в САЩ.

          Според Хониг, правният екип на Мадуро вероятно ще твърди, че венецуелският лидер се ползва със „суверенен имунитет“, което означава, че не може да бъде съден за действия, предприети като глава на чужда държава.

          „Трудно е да се предвиди как точно ще се развие делото, защото никога не сме виждали ситуация точно като тази“, обясни Хониг.

          Той посочи, че най-близкият прецедент е делото срещу панамския лидер Мануел Нориега, който беше съден и осъден в Маями по обвинения в трафик на наркотици в началото на 90-те години. Нориега е отправял подобни аргументи, каза правният анализатор.

          Въпреки това Хониг смята, че е малко вероятно съдията да отмени делото, поради съществуващ прецедент, който дава на изпълнителната власт правомощия да взема решения относно военни действия. Мадуро е подсъдим в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.

          „Работих в този съд“, каза Хониг. „Той има дълга история на съдебни процеси срещу най-известните престъпници, терористи и трафиканти на наркотици в света“.

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Протести по целия свят осъждат американската военна намеса във Венецуела

          Красимир Попов -
          Демонстранти се събраха в градове по целия свят, за да осъдят американската военна намеса във Венецуела, която свали Николас Мадуро от власт, съобщи Си...
          Политика

          Николас Мадуро ще се яви за първи път пред съда в Ню Йорк

          Красимир Попов -
          Сваленият венецуелски лидер Николас Мадуро се очаква да се яви за първи път пред съда в Ню Йорк в понеделник, 5 януари, в 12:00...
          Политика

          Смъртоносни сблъсъци в Иран след седмица на протести срещу нарастващите разходи

          Красимир Попов -
          Нови смъртоносни сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност избухнаха в Иран, съобщиха правозащитни организации и местни медии. Демонстрациите, първоначално предизвикани от възмущението срещу...

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

