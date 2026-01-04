Правният екип на Мадуро вероятно ще твърди, че арестът му е в нарушение на международното право

Венецуелският президент Николас Мадуро се очаква да се яви за първи път пред съда на 5 януари, като неговият правен екип вероятно ще твърди, че арестът му нарушава международното право, съобщи старшият правен анализатор на Си Ен Ен и бивш прокурор Ели Хониг.

По време на мащабна военна операция в средата на нощта, американски военни заловиха Мадуро и съпругата му в президентската резиденция в Каракас и ги отведоха в САЩ.

Според Хониг, правният екип на Мадуро вероятно ще твърди, че венецуелският лидер се ползва със „суверенен имунитет“, което означава, че не може да бъде съден за действия, предприети като глава на чужда държава.

„Трудно е да се предвиди как точно ще се развие делото, защото никога не сме виждали ситуация точно като тази“, обясни Хониг.

Той посочи, че най-близкият прецедент е делото срещу панамския лидер Мануел Нориега, който беше съден и осъден в Маями по обвинения в трафик на наркотици в началото на 90-те години. Нориега е отправял подобни аргументи, каза правният анализатор.

Въпреки това Хониг смята, че е малко вероятно съдията да отмени делото, поради съществуващ прецедент, който дава на изпълнителната власт правомощия да взема решения относно военни действия. Мадуро е подсъдим в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.