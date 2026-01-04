Протести по целия свят осъждат американската военна намеса във Венецуела

Демонстранти се събраха в градове по целия свят, за да осъдят американската военна намеса във Венецуела, която свали Николас Мадуро от власт, съобщи Си Ен Ен.

Докато някои венецуелци празнуваха залавянето на Мадуро, протестиращите осъдиха операцията на САЩ като прекомерна намеса и оскърбление на автономията на Венецуела. Протести бяха организирани пред американското посолство в испанската столица Мадрид. Много венецуелци живеят в Испания, включително лидерът на опозицията Едмундо Гонсалес.

Венецуелската протестираща Евгения Контрерас, която живее в Испания от пет години, каза, че е „нещастно“, че някои венецуелци са празнували свалянето на Мадуро.

„Това е престъпление срещу нашата нация, защото намесата в нашата земя и в нашия суверенен народ е акт на агресия“, заяви Контрерас.

Жителят на Мадрид Карлос каза, че американският президент Доналд Тръмп „не е криел“, че интервенцията е извършена „за контрол върху нефтените ресурси на територията“.

Десетки хиляди хора се събраха в Хавана, столицата на Куба. Кубинското правителство продължава да подкрепя Мадуро и осъди операцията на САЩ.

Протестни събирания се проведоха и в Богота, Колумбия. Членове и поддръжници на левите политически партии в Индия се събраха в Ню Делхи, за да изразят солидарност с Венецуела.

В турските градове Анкара и Истанбул протестиращи разпънаха транспаранти, осъждащи „империализма“ и изискващи от САЩ да „дръпнат ръцете си от Венецуела“.