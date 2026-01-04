НА ЖИВО
      неделя, 04.01.26
          Начало Свят Политика

          Протести по целия свят осъждат американската военна намеса във Венецуела

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Демонстранти се събраха в градове по целия свят, за да осъдят американската военна намеса във Венецуела, която свали Николас Мадуро от власт, съобщи Си Ен Ен.

          Докато някои венецуелци празнуваха залавянето на Мадуро, протестиращите осъдиха операцията на САЩ като прекомерна намеса и оскърбление на автономията на Венецуела. Протести бяха организирани пред американското посолство в испанската столица Мадрид. Много венецуелци живеят в Испания, включително лидерът на опозицията Едмундо Гонсалес.

          Венецуелската протестираща Евгения Контрерас, която живее в Испания от пет години, каза, че е „нещастно“, че някои венецуелци са празнували свалянето на Мадуро.

          „Това е престъпление срещу нашата нация, защото намесата в нашата земя и в нашия суверенен народ е акт на агресия“, заяви Контрерас.

          Жителят на Мадрид Карлос каза, че американският президент Доналд Тръмп „не е криел“, че интервенцията е извършена „за контрол върху нефтените ресурси на територията“.

          Десетки хиляди хора се събраха в Хавана, столицата на Куба. Кубинското правителство продължава да подкрепя Мадуро и осъди операцията на САЩ.

          Протестни събирания се проведоха и в Богота, Колумбия. Членове и поддръжници на левите политически партии в Индия се събраха в Ню Делхи, за да изразят солидарност с Венецуела.

          В турските градове Анкара и Истанбул протестиращи разпънаха транспаранти, осъждащи „империализма“ и изискващи от САЩ да „дръпнат ръцете си от Венецуела“.

          Инциденти

          Идентифицирани всички жертви на пожара в бар в Кранс-Монтана

          Красимир Попов -
          Полицията на кантона Валис в Швейцария съобщи, че са идентифицирани всички 40 жертви на пожара в бар в Кранс-Монтана по време на новогодишните празненства,...
          Политика

          Датският премиер призова САЩ да спрат да заплашват историческия си съюзник

          Красимир Попов -
          Датският премиер Мете Фредериксен призова САЩ да спрат „да заплашват своя исторически съюзник“ след изявленията на президента Доналд Тръмп, че „абсолютно“ се нуждае от...
          Политика

          Николас Мадуро ще се яви за първи път пред съда в Ню Йорк

          Красимир Попов -
          Сваленият венецуелски лидер Николас Мадуро се очаква да се яви за първи път пред съда в Ню Йорк в понеделник, 5 януари, в 12:00...

