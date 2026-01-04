Протестиращите фермери в Гърция поставиха ултиматум на правителството

Националната среща на протестиращите гръцки фермери в Неа Малгара приключи с ясен ултиматум към правителството след процедура, продължила почти четири часа. Представителите на земеделските производители взеха решение да дадат срок до 7 януари, като настояват за незабавна реакция по техните основни искания, съобщи Newpost.

Съгласно решенията, взети на срещата, ако няма намеса от страна на правителството, която земеделците да могат да приемат като основа за съдържателен и реален диалог, от 8 януари се планира ескалация на протестите, с преки последици за пътуванията, пазара и туризма.

Според наличната информация, планът за ескалация в първата си фаза включва:

Пълно затваряне на националната пътна мрежа , включително второстепенните пътища;

, включително второстепенните пътища; Блокиране на всички митнически пунктове по границите.

Това решение рязко увеличава натиска върху правителствения апарат, тъй като подобно развитие може да доведе до парализиране на ключови пътни артерии и да предизвика верижни проблеми в снабдяването, търговията и пътуванията.

Следващите 48 часа се определят като критични. Земеделските производители очакват конкретен отговор от страна на правителството, като ясно заявяват, че при липса на реални и осезаеми стъпки, мобилизацията ще навлезе в нов, още по-твърд етап.