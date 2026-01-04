САЩ готови да работят с новото венецуелско ръководство, заяви Марко Рубио

Вашингтон е готов да сътрудничи с лидерите на Венецуела, ако те вземат „правилното решение“. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио в интервю за телевизия Си Би Ес Нюз.

Коментарът на Рубио последва американската операция във Венецуела, при която Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха отведени от американски сили. Въпреки че Мадуро вече се намира в арест в Ню Йорк, където ще бъде съден за наркотрафик, Рубио подчерта, че ако управляващите в страната не вземат правилното решение, Съединените щати ще запазят множество лостове за влияние.

В същото време, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще поемат политическия контрол над Венецуела, като се ангажират и с разработването на страната ѝ петролни ресурси.