      неделя, 04.01.26
          Политика

          САЩ готови да работят с новото венецуелско ръководство, заяви Марко Рубио

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Вашингтон е готов да сътрудничи с лидерите на Венецуела, ако те вземат „правилното решение“. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио в интервю за телевизия Си Би Ес Нюз.

          Коментарът на Рубио последва американската операция във Венецуела, при която Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха отведени от американски сили. Въпреки че Мадуро вече се намира в арест в Ню Йорк, където ще бъде съден за наркотрафик, Рубио подчерта, че ако управляващите в страната не вземат правилното решение, Съединените щати ще запазят множество лостове за влияние.

          В същото време, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще поемат политическия контрол над Венецуела, като се ангажират и с разработването на страната ѝ петролни ресурси.

          Политика

          Нетаняху подкрепи действията на САЩ във Венецуела

          Георги Петров -
          Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху изрази по време на заседание на кабинета „пълната подкрепа“ на своето правителство за категоричното решение и решителните действия на Съединените...
          Крими

          Кърваво нападение в Северна Нигерия: десетки убити и отвлечени

          Георги Петров -
          Най-малко 30 души са били убити, а десетки други – отвлечени, след въоръжено нападение над село в щата Нигер в северната част на Нигерия,...
          Политика

          Австрия активира кризисен щаб заради ситуацията във Венецуела

          Георги Петров -
          Министерството на външните работи на Австрия създаде кризисен щаб за Венецуела, който ще се фокусира върху безопасността на австрийските граждани в страната. Информацията беше...

