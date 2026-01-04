Съветът за сигурност на ООН свиква извънредно заседание заради операцията на САЩ във Венецуела

Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации ще се събере в понеделник, 5 януари, за да обсъди операцията на САЩ за задържане на венецуелския лидер Николас Мадуро в Каракас, предаде АФП, като се позова на сомалийското председателство на Съвета.

- Реклама -

Извънредната среща е насрочена за 10:00 ч. местно време (17:00 ч. българско време) и е по искане на Венецуела, което е било официално внесено чрез Колумбия, съобщиха дипломатически източници.

Заседанието ще се проведе в рамките на Съвет за сигурност на ООН и се очаква да бъде фокусирано върху правните и международноправните последици от действията на Вашингтон, както и върху влиянието им върху регионалната и глобалната сигурност.