      неделя, 04.01.26
          Съветът за сигурност на ООН свиква извънредно заседание заради операцията на САЩ във Венецуела

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации ще се събере в понеделник, 5 януари, за да обсъди операцията на САЩ за задържане на венецуелския лидер Николас Мадуро в Каракас, предаде АФП, като се позова на сомалийското председателство на Съвета.

          Извънредната среща е насрочена за 10:00 ч. местно време (17:00 ч. българско време) и е по искане на Венецуела, което е било официално внесено чрез Колумбия, съобщиха дипломатически източници.

          Заседанието ще се проведе в рамките на Съвет за сигурност на ООН и се очаква да бъде фокусирано върху правните и международноправните последици от действията на Вашингтон, както и върху влиянието им върху регионалната и глобалната сигурност.

          Политика

          Мадуро е в Ню Йорк: венецуелският лидер ще бъде изправен пред федерален съд

          Красимир Попов -
          Самолет с пленения венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес е кацнал на военната база на Националната гвардия „Стюарт“ в Ню Йорк,...
          Инциденти

          Неидентифицирана ракета удари район с военно летище в Дамаск

          Красимир Попов -
          Неидентифицирана ракета е поразила район на Дамаск, където се намира военното летище Маззе, съобщи Франс прес. Сирийски медии и местни жители са чули силен взрив...
          Политика

          Марджъри Тейлър Грийн обвини Тръмп, че изоставя „Америка на първо място“ заради Венецуела

          Красимир Попов -
          Членът на Камарата на представителите Марджъри Тейлър Грийн, която тази седмица напуска Конгреса след разногласия с президента Доналд Тръмп, заяви, че администрацията се отказва...

