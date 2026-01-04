НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 04.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Северна Корея изстреля неидентифицирана балистична ракета

          1
          29
          Снимка: open sources
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Северна Корея е изстреляла балистична ракета край източното си крайбрежие, предаде АФП, като се позова на информация от въоръжените сили на Южна Корея.

          „Северът изстреля неидентифицирана балистична ракета в посока към Източно море“,
          съобщиха от южнокорейската армия, използвайки наименованието на водния басейн, известен още като Японско море.

          - Реклама -

          Към момента не се съобщава за нанесени щети или за предприети ответни действия, като ситуацията продължава да бъде наблюдавана от военните и съюзническите служби в региона.

          Северна Корея е изстреляла балистична ракета край източното си крайбрежие, предаде АФП, като се позова на информация от въоръжените сили на Южна Корея.

          „Северът изстреля неидентифицирана балистична ракета в посока към Източно море“,
          съобщиха от южнокорейската армия, използвайки наименованието на водния басейн, известен още като Японско море.

          - Реклама -

          Към момента не се съобщава за нанесени щети или за предприети ответни действия, като ситуацията продължава да бъде наблюдавана от военните и съюзническите служби в региона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Австралия и Нова Зеландия: подкрепа за международното право и демократичен преход във Венецуела

          Красимир Попов -
          Австралия и Нова Зеландия заявиха, че подкрепят международното право и демократичното бъдеще на Венецуела, след като президентът Николас Мадуро беше задържан от американски сили,...
          Общество

          Венецуелци по света празнуват след залавянето на Николас Мадуро

          Красимир Попов -
          Венецуелци по целия свят излязоха на улиците, след като стана ясно, че Николас Мадуро е бил заловен и изведен от страната при нощна военна...
          Общество

          Най-малко четирима убити при сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност в Иран

          Красимир Попов -
          Най-малко четирима души са загинали в западен Иран в събота, 3 януари, при сблъсъци между протестиращи и силите за сигурност, съобщи АФП, позовавайки се...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions