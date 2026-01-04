Северна Корея изстреля неидентифицирана балистична ракета

Северна Корея е изстреляла балистична ракета край източното си крайбрежие, предаде АФП, като се позова на информация от въоръжените сили на Южна Корея.

„Северът изстреля неидентифицирана балистична ракета в посока към Източно море“,

съобщиха от южнокорейската армия, използвайки наименованието на водния басейн, известен още като Японско море.

Към момента не се съобщава за нанесени щети или за предприети ответни действия, като ситуацията продължава да бъде наблюдавана от военните и съюзническите служби в региона.