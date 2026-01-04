НА ЖИВО
      неделя, 04.01.26
          Начало Свят Политика

          Северна Корея с остра реакция срещу САЩ заради ареста на Мадуро

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Северна Корея осъди задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от страна на Съединени щати, определяйки действията на Вашингтон като „сериозно посегателство срещу суверенитета“. Това съобщиха държавните медии в Пхенян.

          Говорител на външното министерство на Северна Корея заяви, че страната „решително осъжда хегемонистичния акт на САЩ, извършен във Венецуела“. По думите му случилото се „за пореден път ясно потвърждава престъпната и брутална природа на Съединените щати“.

          Според информацията след задържането си Мадуро и съпругата му са били транспортирани с хеликоптер до Ню Йорк, където са изправени пред обвинения за трафик на наркотици и незаконна търговия с оръжие. Арестът е бил извършен от американски специални части по време на операция в ранните часове на съботата, съпроводена с въздушни удари по обекти в и около венецуелската столица Каракас.

          Операцията е определена в Пхенян като кошмарен сценарий за севернокорейското ръководство, което от години обвинява Вашингтон в стремеж към смяна на режима. Именно с тази аргументация властите в Северна Корея оправдават развитието на ядрената и ракетната си програма като средство за възпиране.

          Пхенян беше сред най-откритите поддръжници на социалистическото управление на Мадуро. В официалното си изявление севернокорейското външно министерство определи отстраняването му като „произволно нарушение на Устава на Организация на обединените нации и на международното право“, подчертавайки принципите на суверенитет, ненамеса и териториална цялост.

          От Северна Корея призоваха за „решителен международен протест и осъждане на системните нарушения на суверенитета на други държави от страна на Съединените щати“.

